Secretaría de Educación afirma que retraso en entrega de plazas fue por maestros

Guadalajara

Ante el enojo por parte de los profesores que han esperado más de 24 horas para recibir una plaza laboral en educación básica, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) asegura que el proceso se alentó a partir de la asignación de horas clases de la materia de inglés en nivel secundaria.

María Yesenia Galván Beltrán, coordinadora general de la SEJ, aseguró que el proceso se detuvo a partir de que profesores se tardaban horas para elegir sus nuevas horas laborales en las materias de inglés y matemáticas, porque otros no acudían con un documento que los avalara con aprendizaje en el inglés y otros más porque no cumplían con el perfil para dichas materias.

Respecto al tema de elección de horas se dio en las asignaciones de las materias de inglés y matemáticas explicó: “el proceso es que el maestro llega, se le entrega toda la documentación y él decide a dónde quiere ir a presentarse a laborar. Entonces algunos se tardan, se toman su tiempo para decidir y nosotros no podemos brincar a ese maestro porque tenemos que seguir estrictamente el orden. Si está el número 3 yo no puedo pasar al cuatro hasta que este haya concluido su proceso”.

Otro de los puntos identificados es que hubo maestros de inglés que no presentaron un documento que valide sus conocimientos en la materia. De tal forma, “muchos no traían el documento y ellos decidieron parar el proceso hasta que no se les resolviera la problemática, entonces nosotros no podernos brincarnos ese proceso porque está establecido desde una convocatoria”, dijo la coordinadora general de la secretaría. Otro punto que provocó el atraso fue que aspirantes no cubrían con el perfil.

La funcionaria aseguró que el problema se presentó principalmente el jueves porque ese día fueron citados cerca de 500 profesores. El viernes se convocó sólo a 153 aspirantes, sin embargo continúa el rezago del 17 de mayo. La atención continuará el próximo lunes y martes. Por otra parte, los funcionarios de la SEJ trabajaron desde el jueves a las 8 de la mañana. Se estima que en nivel secundario, se otorguen entre 10 y 11 mil horas clase a un promedio de 800 maestros.

MC