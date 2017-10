De 49 registrados, 9 integrarán Comité de Selección del SEA

Monterrey

Tras declararse en permanente, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado anunció que de 63 que se inscribieron para conformar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), 14 no cumplieron con los requisitos que pidieron, por lo que entre 49 aspirantes se elegirá a los nueve integrantes del citado organismo.

La presidenta de la comisión, la diputada Yanira Gómez, comentó que además, este jueves con horario de 09:30 a 18:30 continuarán con las entrevistas a los aspirantes al comité, y el procedimiento será el mismo -30 minutos por persona- y el lunes continuarían con más reuniones hasta concluir la próxima semana.

"Una vez que se cerró ya el proceso de apercibimiento de los 43 que mandamos apercibir, 29 de ellos son quienes cumplieron con los apercibimientos y 14 quedan fuera, unos porque no presentaron documentación a los apercibimientos y otros porque aunque la presentaron no cumplieron con los requisitos que se establecen en la propia convocatoria.

"De estos 29 recordemos que tenemos tres más pendientes del bloque anterior nos da un total de 32 personas, que son los que están pendientes y que debemos de empezar a entrevistar a partir de mañana, deberemos de armar los bloques a partir de hoy empatando agendas, mañana tenemos pensado sesionar a partir de las 09:30 hasta las 06:30 de la tarde, haremos un receso de una hora y media y volveremos lunes o martes dependiendo como nos vayamos ajustando", declaró.

Los que quedaron fuera por no cumplir con los requisitos, dijo, son Claudia Patricia Órnelas Gutiérrez, Manuel Gerardo Zavala de Alva, Xóchitl Atzimba Reyna Camargo, Roberto Manuel Martínez Molina, Roberto González Rodríguez, Federico Manuel Fernández García, Rosa Esmeralda Salazar de la Peña, Fernando Javier Valdez Martínez, Gerardo Rogelio Vega Verdugo, Omar Alonso Garza Ibarra, Rosangel González Velasco, Rafael Ramírez Velasco, Édgar Iván Murga Hernández y Antonio Guerra Gómez.

"Algunos no presentaron el complemento, después del apercibimiento, fueron apercibidos y ya no presentaron información, y algunos otros presentan información, pero no cumplen con lo que marca la ley o la propia convocatoria y quedan desechados de plano.

"Les faltó documento por lo que se les apercibió, aunque lo presentaron o lo presentaron fuera de tiempo o no reúnen los requisitos que están establecidos en la propia ley", declaró.