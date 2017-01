Difunden mensajes en Saltillo para incitar saqueos

Saltillo, Coahuila

Una imagen circulada a través de WhatsApp convoca para este viernes 6 de enero a las 7 pm, a “saquear” una tienda Coppel ubicada en Emilio Carranza y Presidente Cárdenas de la Zona Centro de Saltillo.

“El Gobierno debe de entender, si no es por las buenas, será por las malas, a las 7, que vean que México no está mudo. Di no al gasolinazo”, es parte del mensaje que contiene.

En la red social Facebook se ha creado el evento público “Saqueo en Plaza Sendero”, ubicada en el oriente de Saltillo, la cita también es para este viernes a las 5:30 de la tarde.

Por instrucciones del coorporativo a nivel nacional la tienda Walmart mantiene abierto sólo un acceso, mientras que el área de electrónica permanece cerrada, reforzada y bajo resguardo pues se previenen ante un posible saqueo.

En la Plaza Comercial Patio se incrementó la seguridad y en otras tiendas de conveniencia se retiraron todos los artículos electrónicos de las estanterías.

Además se advierte que la hora de cierre pudiera ser antes de lo habitual para no exponerse a ser víctimas de los saqueos como ha ocurrido en otros estados del país.





