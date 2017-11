SAPAL adeuda 140 mdp a CFE por uso de aguas residuales

Lerdo, Durango

Alrededor de 140 millones de pesos adeuda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL) a la Planta Tratadora de Aguas Residuales debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de comprar agua tratada.

Jesús Mario Castrillón Jiménez, titular del organismo, señaló que el proyecto inició desde el 2007 y la inversión inicial fue de 80 mdp de un Fideicomiso que se fue modificando.

"En el contrato, editado con el paso del tiempo, establece en una de sus cláusulas que el SAPAL deberá pagar la producción de agua tratada que la CFE deje de consumir".

El agua tratada en la planta se destinaría a la Central Termoeléctrica de Guadalupe Victoria que está en Villa Juárez.

Castrillón explicó que el tratamiento del agua residual es por medio de aeración y lodos activados y es alta la calidad de agua tratada que genera.



Sin embargo mencionó, que el mantenimiento de las dos plantas no reciben agua tratada, sin embargo el acuerdo era destinar 80 a 90 litros por segundo a Guadalupe Victoria y el resto a la termoeléctrica Frankie.

“A raíz de que la CFE para su bombas generadores, se ha venido acumulando una cantidad que rebasa los 100 mdp que supuestamente el SAPAL debe a la Planta Tratadora, pero se ha acumulado y esto retrasa en un futuro la entrega de la planta tratadora al municipio”.

Informó que a través de la alcaldesa, María Luisa González Achem, se llevan a cabo gestiones en México con funcionarios de la Planta Tratadora (PTAR) con la finalidad de llegar a un acuerdo en el pago y presionar a la CFE a que reciba el agua tratada.

“Nosotros nos tenemos que sentar, todos los de la planta, todos los de SAPAL, el Cabildo y revisar el convenio, no es posible que entreguemos las aguas residuales y luego por cuestión de la Comisión el municipio todavía tenga que pagar, no me explico la falta de amor a Lerdo”, externó González Achem.

Lo anterior ante el contrato que se firmó hace diez años y el cual perjudica al municipio.

Mencionó que ya se analizan algunas alternativas para solucionar el adeudo, debido a que en la actualidad el SAPAL no cuenta con el recurso millonario para cumplir con el adeudo.

rcm