Sapal suspende servicio de agua y sin avisar: vecinos de Piletas

León, Gto.

Los colonos de la segunda sección de Piletas se quejaron de la falta de agua potable, cuyo servicio les fue suspendido de cuatro a cinco días, durante este último mes.



“Tenemos como un mes que no hay; en la semana nos falta (agua) dos o tres días; tengo cisterna, pero hay gente que no tiene ni un chorrito de agua, a toda la gente nos afecta, que no la quiten un día, pero no tantos días” dijo Martha González comerciante de la zona.



Otra de las afectadas, Gabriela Rangel dijo que el recibo de agua le llega de más de 140 pesos mensuales, monto que no considera justo pagar, cuando han carecido del servicio de cuatro a cinco días a la semana.



“Tan solo cuando se nos junta la ropa o no hay agua para la comida, las que no tenemos aljibe” refirió la mujer al señalar “Nos llega el recibo muy alto y hay semanas sin agua”.



Los vecinos señalaron que el personal del Sistema de Agua Potable de León (Sapal) no les notifica sobre la suspensión del servicio y a pesar de los reportes que generan los habitantes del lugar, no hay solución al problema.



“Ya lo hemos reportado; contestaban que porque supuestamente estaba en obra, arreglando los tubos” dijo Lizet Hernández al mencionar que su recibo de superior a los 500 pesos, sin que se garantice el servicio.