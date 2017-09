Buscan duplicar sanción a quienes otorguen servicio de transporte sin permiso

Guadalajara

A pesar de que se ha estimado que en Jalisco operan más de 20 mil vehículos en las Empresas de Redes de Transporte (ERT), ante la Secretaría de Movilidad (Semov) se han registrado únicamente mil 619 vehículos, prestadores y conductores de más de cinco empresas que operan en la entidad.

Por eso, desde la Comisión de Transparencia para el Registro de Taxis y Empresas de Redes de Transporte se solicitó impulsar el incremento de 10 mil a 20 mil pesos para aquellos conductores o propietarios que “presten servicios de transporte público” sin contar con la concesión o permiso requerido para hacerlo.

José Luis Quiroz González, director jurídico de la Secretaría de Movilidad, fue quien coordinó la mesa de trabajo de Plataformas de Empresas de Redes de Transporte y explicó que los que incumplen dicho artículo “lo máximo que se le puede imponer de multas son diez mil pesos aproximadamente, pero si lo pagan dentro de los cinco días, entonces la multa se va a cinco mil”. Además se pide que no se haga descuento por pronto pago.

De aceptarse dicha propuesta, el Poder Ejecutivo propondrá dicha adecuación en el proyecto que entreguen para la Ley de Ingresos del Ejercicio 2018.

La Secretaría de Movilidad entregó autorizaciones de Empresas de Redes de Transporte (ERT) únicamente a las empresas Servicios de Taxi en Línea, Siggodrive, Cabify México y Ctydvr Technology.

Se manifestó que la empresa Uber revisó la convocatoria para autorización de las empresas, el 9 de diciembre de 2016 (fecha límite para el registro) hizo entrega de su solicitud pero no cumplió con requisitos establecidos: póliza de seguro, padrón vehicular y contrato de adhesión.

Posteriormente, en el mes de mayo obtuvo una suspensión que le faculta a no entregar la documentación requerida. Se tiene planeado que el 11 de octubre sea celebrada una audiencia, esto después de haberse cancelado en ocho ocasiones.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un llamado por tercer día consecutivo a la empresa Uber, para instalar una mesa de trabajo para revisar la situación de seguridad y registro de la empresa.

“Estas plataformas, las que cooperaron qué bueno, y los que no, desde ahorita les digo más vale que se sienten con nosotros antes de que se me acabe la paciencia porque no vamos a tolerar, no vamos a permitir que bajo argucias legaloides quede la incertidumbre, la falta de certeza a calidad de servicio y sobre todo seguridad para los usuarios”, dijo el mandatario estatal.

A pesar del tema legal que mantiene la empresa Uber contra el gobierno estatal, fueron más conductores y vehículos de dicha empresa los que se registraron ante la Semov con mil 122 registros, seguido de Siggodrive con 214, Cabify con 62, City Drive con 63, Easy Taxy con seis y 152 prestadores que se encontraban en más de una plataforma.

Por otra parte, durante la reunión celebrada este miércoles en Casa Jalisco, se dieron a conocer los avances preliminares del registro de taxis en el Área Metropolitana de Guadalajara. De un universo de 13 mil 369 taxis, el 38 por ciento cuenta con alguna irregularidad que deberá de ser verificada por la autoridades.

Es decir: 8 mil 725 taxis registran concesiones completas regulares y el resto tienen diferentes aspectos. Tal es el caso de 2 mil 120 autos que presentan expedientes con documentos incompletos, mil 75 que no acudieron al reempadronamiento, mil 907 sin antecedentes en archivo, 43 con antecedentes en un permiso idéntico y 99 concesiones otorgadas para un sitio y que se encuentra asignado a otro.

“Se abrió la ventanilla siete y ocho para aquellos que no contaban con su documentación completa o que no contaban con vehículo, por eso son los que están incompletos, entonces a esos son a los que se les va a prevenir o notificar que de acuerdo a la ley tienen tanto tiempo para que se subsane las debilidades de su expediente. Hasta que se vuelva a hacer la revisión en los archivos que tenemos”, agregó el director jurídico de la Semov.

Posterior a que se concluya dicha revisión, en caso de que se detecten taxis que operen irregularmente o como piratas serán retirados de la circulación y se iniciará un proceso legal en contra de los que resulten responsables.

Por otra parte, el gobernador del estado dio la indicación a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para que se acelere el proceso para el financiamiento de taxis híbridos. A partir del registro de conductores, se determinó que alrededor de mil 900 acreditaron diez años de antigüedad en el servicio.

Por su parte, el Instituto de Movilidad y Transporte determinó en un estudio la necesidad de mil 400 nuevos taxis en el Área Metropolitana y por lo tanto se dará ese mismo número de permisos a los conductores. De tal forma quedarán pendiente para permiso 500 choferes que deberán esperar para una nueva necesidad.

GPE