Esta medianoche, Wuaut+a cerró totalmente la comunidad

Guadalajara

A la media noche de hoy, quedaron totalmente bloqueados los caminos de ingreso a la comunidad de Wuaut+a (san Sebastián Teponahuaxtlán), en los municipios de Mezquitic y Bolaños, ante la nula respuesta del Estado mexicano para su demanda de recibir pacíficamente las tierras que han venido ganado en juicios agrarios a los posesionarios de Huajimic.



Reunidos en asamblea en el poblado de Mesa del Tirador, a unos pocos kilómetros del poblado mestizo de Puente de Camotlán, las autoridades comunales y tradicionales, junto con el Consejo Regionál Wixárika, declararon: "Hoy vence el plazo para que el presidente C. Enrique Peña Nieto se presente ante la comunidad wixárika de Waut+a, como se señala en el Pronunciamiento Histórico hecho en Amolera el pasado 29 de abril del presente año. En el puesto de control y vigilancia ubicado en Mesa del Tirador, se encuentran un grupo de 400 wixaritari vigilando el acceso para que no entren Partidos Políticos o personas que tengan que ver con los procesos electorales, así mismo, se está decomisando todo material de propaganda electoral".



Hay tres puestos más; uno en Cerro de la Puerta, un segundo en Las Cañadas (Banderitas o El Miguelón), y un tercero en El Pacheco. "La exigencia de la comunidad wixárika es que se solucionen los conflictos agrarios y de límites entre los estados de Nayarit y Jalisco. La comunidad exige que el Presidente de la República se presente en el punto donde se encuentran los límites estatales, límites de dos mundos diferentes [...] de no presentarse hoy, a las 11:59 pm, los cuatro puestos de vigilancia cerraran las dos carreteras al público en general: la carretera Tepic- Aguascalientes (Mesa del Tirador-Las Cañadas), y la Carretera Huejuquilla - Amatitán (Cerro de la Puerta y El Pacheco). También se cerraran 35 escuelas, desde preescolar, primaria y secundaria, hasta que el ejecutivo se presente en la comunidad de Waut+a , de lo contrario, no votarán el 1 de Julio de 2018", añaden.



"Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México, puesto que, creo que, todos los mexicanos ya no nos sentimos representados, tenemos un Estado fallido, tenemos la ausencia del estado de Derecho y creo que no nada más los wixaritari, estamos sufriendo estos vacios jurídicos del Estado Mexicano", comentó Ubaldo Valdez, comisionado vocero de la Caseta de Vigilancia de Mesa del Tirador, Bolaños.



No obstante la ausencia presidencial, ayer se realizó una reunión en la Ciudad de México, encabezada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y los secretarios de Gobierno de Jalisco y Nayarit (ver nota anexa). Trascendió que se pidieron tres días de prórroga a los comuneros para el siguiente escalón de la protesta, pero la asamblea comunal se negó.

Las consecuencias de un cierre total a la circulación de las dos carreteras mencionadas pueden ser relevantes en el tema económico, pues se trata de las principales rutas comerciales entre la sierra nayarita y el altiplano zacatecano, y entre los pueblos del cañón de Bolaños y la zona más norteña de Jalisco, Huejuquilla y Mezquitic.

"Muchos lo están viendo bajo la posibilidad de que la comunidad se abastezca sola, pero suena complejo porque son 36 localidades principales y es un territorio muy vasto y mal comunicado", dijo un observador de la reunión.



El precedente de esta medida drástica es la acción que realizó los vecinos wixaritari de Tuapurie, que cerraron durante más de un mes las escuelas de la comunidad y bloquearon caminos, hasta que los visitó el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, el 31 de octubre de 2017. En ese caso eran demandas de servicios básicos, como salud y educación, los cuales también forman parte de las demandas de Wuaut+a, cuyo componente central es el regreso de sus tierras ancestrales en Huajimic.

Acuerdos en la Ciudad de México

La Segob y la Sedatu, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los secretarios de Gobierno de Jalisco y Nayarit, se reunieron ayer en la capital del país para determinar la solución al nudo gordiano de las indemnizaciones a los posesionarios de Huajimic, perdedores de juicios agrarios a favor de la comunidad indígena de Wuaut+a.



Aldo Saúl Muñoz López, magistrado del tribunal ejecutor, el TUA56 de Tepic, dijo a MILENIO JALISCO que durante los últimos días le han solicitado informes de los expedientes a resolver, pero no había recibido hasta la noche de ayer la llamada esperada sobre la asignación definitiva de dinero para distender el conflicto de la sierra.



Por su parte, Roberto López Lara, secretario de Gobierno de Jalisco, publicó en su cuenta de twitter: "En el caso de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, se instaló una mesa de trabajo donde participan @SEGOB_mx ,@SEDATU_mx , @SHCP_mx y los estados de Jalisco y Nayarit para dar seguimiento al juicio que llevan pobladores de esta zona".



De paso, se abordó el conflicto de San Andrés Cohamiata, vecino norteño de Wuaut+a y amenazado con dividirse territorialmente para favorecer intereses mineros protegidos por Nayarit. "...entre el @GobiernoJalisco y @NayaritGobierno, reconocimos a través de un acuerdo, la integridad del territorio, los usos y costumbres de la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata".



Las próximas ejecuciones judiciales a favor de Wuaut+a están programadas por el TUA 56 para los días 23 y 30 de mayo de 2018.

SRN