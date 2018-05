Siete mil dejarían de votar por bloqueo en Wuaut+a

Guadalajara

Alrededor de siete mil personas no podrían votar en las elecciones del 1 de julio en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. Esto ocurrirá si el gobierno federal no soluciona la entrega pacifica de tierras de Huajimic a la comunidad indígena Wuaut+a (San Sebastían Teponahuaxtlán) y por consiguiente se continúa con el bloqueo total a dicha comunidad Wixárika.



De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), en la zona se proyecta la instalación de 13 casillas electorales. A 51 días de las elecciones del primero de julio, y fueron bloqueados cuatro caminos que llevan a la Comunidad: uno en la Mesa del Tirador y los otros en el Cerro de la Puerta, Las Cañadas y uno más en El Pacheco.



Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Jalisco, admitió que "por supuesto que sí está en riesgo el desarrollo de la elección en estas localidades de esta área Wixárika (...) Si no se resuelve se verían impedidos de votar porque la propia comunidad, los dirigentes, han tomado acuerdos en el sentido de no permitir que se avance en las tareas que viene desempañado personal del INE para la organización de las elecciones del primero de julio",



Los bloqueos contemplan impedir que partidos políticos, el material electoral y toda persona que esté involucrada en las campañas y organización no ingresen a la comunidad. Personal capacitador del INE iba a iniciar una segunda etapa de preparación a partir del 9 de mayo. Sin embargo, ante el anuncio del bloqueo, las personas fueron enviadas a otras zonas mientras se resuelve el asunto.



"Ese es el riesgo de que pasen los días y se nos acorte el tiempo para desarrollar tareas de capacitación para el personal que integraría las mesas directivas de casillas, esto es otro de los riesgos. Por eso nosotros esperamos que se resuelva a la brevedad este asunto y seguir trabajando en la organización de la elección", agregó el vocal.



En caso de que no termine el bloqueo el próximo 1 de julio, las trece casillas no serían instaladas y en la zona no se desarrollaría las votaciones. A pesar de eso, las elecciones en el resto del Distrito Electoral 1 y los municipios de Mezquitic y Bolaños continuarían y el proceso sería válido.



Los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla son vecinos de las comunidades que ahora realizan los bloqueos respectivos. Incluso, hay vecinos que ahora son candidatos a diferentes puestos de elección popular.

SRN