El gobierno “quiere sangre derramada”, alerta Wuaut+a

El riesgo de que el conflicto entre Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y Huajimic desemboque en violencia es real, y parece que es la salida esperada por el gobierno federal, advierte el presidente del comisariado de bienes comunales del pueblo wixárika, Santos Hernández Bautista.



"Yo pienso que el gobierno quiere que se derrame sangre, porque hicimos diálogo en Mesa del Tirador, y hay escritos de qué es lo que quiere Huajimic y qué es lo que quiere la comunidad, y no se ha respetado nada; todo lo presentamos ante el tribunal y ante Asuntos Agrarios, y no se ha arreglado, dicen que debe haber conflicto para que se justifique la llegada del Cosomer [...] y nosotros queremos que se le resuelva a la comunidad, porque le duele; no queremos derramar sangre, porque si les solicitamos 50 patrullas o soldados, nomás van a estar en el ejecución, y nadie se queda a gusto [...] hoy, la comunidad de Huajimic está pensando que aquí se está haciendo la organización, que tenemos 2,500 gentes para atacar, y ellos también están preparados, para atacar también ya, y están cerrando sus caminos y vigilando", alerta.



Así,dice, el hartazgo de los wixaritari no es gratuito. Deriva de una larga cadena de promesas incumplidas y desatenciones en los temas que se consideran más esenciales para la supervivencia de esta cultura aborigen de la Sierra Madre Occidental. "Se platicó con Enrique Peña Nieto como candidato, con Aristóteles Sandoval como candidato, ellos se comprometieron en el tema de las restituciones y en el tema de límites, y seguimos en espera de que nos cumplan".



"Llegamos a esta decisión de impedir las elecciones por este proceso donde las ejecuciones de sentencias nos las han revocado, por la oposición de Huajimic; tenemos tres ejecuciones, del 21 de marzo, 5 de abril y 12 de abril, y nos detuvieron al actuario, al abogado de la comunidad y al perito, entonces son evidencias las que tiene la comunidad, por eso se hizo una reunión extraordinaria para rápidamente difundir nuestra decisión ante los gobiernos federal y estatal; la comunidad ya se ha desgastado de tanto ir a Guadalajara a los tribunales agrarios, a reuniones con el gobierno, y que todo resulta en nada, solamente se tiene una restitución pacífica...".



El objetivo de bloquear los accesos al territorio de Wuat+a es "para que el gobierno se preocupe, para que mande recursos y dé respuestas; la fecha límite es dentro de los primeros diez días de mayo, y queremos una respuesta favorable del gobierno, si nos cumplen, volveremos a dejar todo libre, pero si no hay respuesta, se bloquearán las escuelas, esa es la decisión, y ya nos organizamos para que sea respetada", pone en relieve.



Por su parte, el presidente del consejo de vigilancia de la misma comunidad, Felipe Serio Chino, refuerza: "al gobierno federal se le visitó y hubo un diálogo, con el consejo wixárika; platicamos con Enrique Peña Nieto antes de arrancar su campaña y él mismo hizo estos compromisos, para resolver los problemas; con el gobierno del estado fue igual, Aristóteles Sandoval inaugura su campaña en Tuxpan de Bolaños, y tenemos videos donde dice que nos va a ayudar a resolver el problema de las tierras, y se le da el voto. Los dos llegaron al poder, y no hay respuesta".



Señala el hartazgo de invertir tiempo y dinero en gestiones, "como gobernador y presidente, ellos tienen la responsabilidad, no nos pueden decir que no, todos los aquí presentes somos testigos, hemos hecho actividades como representantes de la comunidad, hemos trabajado, hemos ido a la Ciudad de México, tenemos actas de acuerdos, y no tenemos contestación; en el estado hemos tenido reuniones, con el gobernador, con los secretarios que les corresponde este tema, y no hemos tenido respuesta a estas alturas; ya nos empieza a preocupar, ya estamos preocupados, esta asamblea empieza a tomar decisiones, y no vamos parar, vamos a tomar más acciones, y no estamos presionando, estamos exigiendo cumplan su deber, estamos exigiendo lo que nos corresponde, nosotros también somos mexicanos y también somos de Jalisco".

1 de 2 restituciones exitosas en Huajimic ha sido pacífica, mediante indemnizaciones; cinco más han sido bloqueadas por los ganaderos

