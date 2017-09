Expertos refutan a autoridades por Atlas de Riesgo sampetrino

San Pedro Garza García

Luego de que el secretario general de San Pedro Garza García, Marco Heriberto Orozco, alegara que el Atlas de Riesgo municipal (hecho en 2012) no está vigente porque no es funcional para otorgar permisos, el hidrólogo y coordinador del proyecto, Juan Manuel Rodríguez Martínez, contestó que las declaraciones del funcionario carecen de fundamento.

En una carta enviada a MILENIO Monterrey el experto señala que en ninguna parte del documento que fue entregado a las autoridades está plasmado algún párrafo donde se indique que el Atlas de Riesgo municipal impide dar permisos en la superficie de la ciudad, en contraste a lo que dijo el funcionario el pasado 15 de septiembre.

Al contrario, señala, es necesario utilizar este instrumento para regular el uso de suelo ubicado en zonas de riesgo con el fin de evitar desastres naturales o mitigar su impacto.

Por su parte, Celina Cañada, habitante de San Pedro, acusó a las autoridades municipales de actuar con incongruencia pues la información en la que se basa el Atlas de Riesgo municipal fue proporcionada por el mismo Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan) de San Pedro, que desapareció en 2015.

“Significa que el mismo municipio estaba otorgando información sobre las cuestiones de riesgo. Entonces ¿cómo es que ahora el mismo municipio dice que no es válida, que no les sirve, que no les permite dar autorizaciones?”, cuestionó Cañada.

Rodríguez Martínez señaló que para la elaboración del estudio se tomaron en cuenta parámetros del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se estudiaron los tipos de riesgos y sus variables, partiendo de la zonificación del municipio en microcuencas.