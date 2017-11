'Buen Fin' en San Pedro, sólo una ilusión más

San Pedro, Coahuila

Este viernes inició el 'Buen Fin' en San Pedro y en todo el país, dicen, "es el fin de semana más barato del año", es el slogan que ponen los negocios para atraer a la clientela.

Pero, en un sondeo que se hizo en la ciudad, los sampetrinos dijeron que la promoción no es muy atractiva para ellos ni para sus bolsillos.

Cabe señalar que en negocios de varios giros, ya se puede apreciar el logotipo, además se dan a la tarea los propietarios de vocear ya sea en las banquetas o por las calles para que la gente escuche sus ofertas.

Sin embargo, dicen los sampetrinos, "es lo mismo", ya que rematan la mercancía que no se les vendió durante todo el año, "pero la mercancía de actualidad la ponen al mismo o a mayor precio".



“No es atractivo ni deja una buena derrama económica, en primer lugar, la economía del municipio es muy mala, no hay trabajo y la gente prefiere gastar en las necesidades básicas”, dijo Javier, ciudadano.



Dijeron que la gente de San Pedro, sí ingresa a los comercios, pero sólo para ver, no tanto para comprar, como quien dice, el "Buen Fin" les sirve de paseo para ver las ofertas, que a la larga, son sólo de la mercancía que quedó en existencia.



De acuerdo a los comentarios, la actividad no es atractiva para los sampetrinos, es sólo una fantasía comercial, de la que aseguraron, no pueden hacerla realidad por la mala economía del municipio y de sus habitantes.

rcm