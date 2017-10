Pide SN deslindar responsabilidades en obra de la SCT

San Nicolás de los Garza

Con la finalidad de que se aclare cuál es la responsabilidad de cada quien en el paso a desnivel localizado en Manuel L. Barragán y Sendero, el cual se inundó durante las lluvias registradas en la semana, el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes Solís, dijo que en los próximos días emprenderán acciones legales.

El munícipe dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) debe explicar qué le corresponde a San Nicolás y Escobedo, municipios beneficiados por la obra, así como a la misma dependencia federal, la cual proyectó y construyó la obra.

"Nosotros obviamente estamos analizando en los siguientes días realizar varias acciones legales, institucionales, para que quede muy definido cuál es la situación de ese complejo, qué nos corresponde a cada quien", comentó.

Fuentes Solís dijo que el paso a desnivel se inunda cada vez que se presentan precipitaciones importantes, por lo que pidió a la SCT aclarar cuáles son los alcances del sistema de bombeo y cárcamos que se localizan en esa zona.

"Cuál es su capacidad de operación y cómo está conectado o de qué tipo al sistema de energía de Comisión Federal de Electricidad, son este tipo de bombas, sistemas que consumen mucha energía y que requieren mucho mantenimiento, es lo que tenemos que ponernos de acuerdo y con el municipio de Escobedo que también le da un servicio muy importante este complejo vial", dijo.

Además, recordó que la SCT no ha hecho la entrega oficial de la obra al municipio de San Nicolás, por lo que de no cumplir con lo requerido, el municipio no estaría obligado a recibirla.

"Si el sistema no tiene la capacidad para ante avenidas importantes responder de una manera eficiente, simple y sencillamente dejar en claro que se va a cerrar como se cierra desde hace muchísimos años.

"A nadie nos asusta y para nadie es noticia que cada que hay precipitaciones importantes, lo tengamos que cerrar y generar las vías alternas que también la gente ya está muy socializada con ellas", finalizó.