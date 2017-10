"La fe el mejor ingrediente para mi reliquia"

San Pedro, Coahuila

María de Jesús Natividad Sánchez, vive en el Ejido Mayrán del municipio de San Pedro, tiene 17 años haciéndole su reliquia a San Judas Tadeo o San Juditas como ella le llama, ya que dice, es el santo de los casos difíciles.

Menciona que el caso que puso a disposición de San Juditas era muy complicado, se encomendó a su santa mano para que sacara a su hijo Humberto de un gran problema, al tener un accidente automovilístico y casi ir a la cárcel, el milagro se lo cumplió y de ahí tomó la devoción y ya son 17 años dedicándole su reliquia.

Doña Chuya como la conocen en la comunidad, dice que la reliquia que ella le brinda a San Judas, es especial, ya que cada año pide limosna en dinero y en especie para hacérsela.

Le dan pastas, condimentos, de todo lo necesario para preparar el platillo, acción que agradece a los pobladores del ejido, ya que nunca le dicen que no y con gusto la apoyan, eso sí, el día de la reliquia la mayoría de la gente acude por su taquito.

Menciona que desde inicio de año cría un puerquito, que engorda para el día de la devoción.

"Desde el 27 matamos el marrano, mi esposo Juan y otros señores me ayudan en la preparación de la carne, pero claro, los chicarrones son para ellos. También vienen algunas señoras a ayudarme con la reliquia, a preparar el chile colorado, las especies y lo que haga falta para que el asado y las sopas queden adecuadas y sabrosas".

"Bueno, el platillo especial para mi santito es el asado rojo con sus sopas, dicen que son siete, pero la verdad, yo preparo todas las que me dan, desde arroz, espagueti, fideo, entre otras. Las sopas de estrellita, semillita de melón, esas las mezclo para que no se quede nada de lo que me brindaron al pedir limosna, de igual manera, nos quedan riquísimas porque la reliquia está tocada por la mano santa de mi San Juditas", dijo.

Asegura que el asado que preparan es el mejor, le ponen las cocineras, chocolate, jugo de naranja, tomillo, mejorana, laurel y otras especies, dice que es la receta que ha pasado de generación en generación por su familia.

Aparte, menciona que le ponen el mejor ingrediente, que es la "fe" que le tienen al santo de los casos difíciles, a quien veneran en su día, y un día antes, le brindan su rosario, lo coronan, para dar pie a la repartición de la reliquia, que se hace antes del mediodía de hoy sábado 28 de octubre, día de San Judas Tadeo.

dcr