Cosío Gaona aspira a ser candidato independiente a la gubernatura de Jalisco

Con pasado priista, perredista e incluso de Morena, el político Salvador Cosío Gaona dio a conocer que aspira a convertirse en candidato independiente a la gubernatura de Jalisco a través de la agrupación política Confío en México.

En rueda de prensa otorgada durante la mañana de este lunes, afirmó que “me considero con la formación, capacidad y experiencia, no solamente para ser candidato sino para gobernar Jalisco. Creo que la militancia política no deba de esconderse, yo la asumo con orgullo el ser político, no soy un ciudadano que se esconde o que engaña. He militado en partidos, mi militancia no me da vergüenza”.

El aspirante debe reunir alrededor de 58 mil firmas, de acuerdo a lo que explicó. Afirmó que el grupo Confío en México tiene la mitad de esas firmas necesarias en el estado de Jalisco. Añadió que hay alrededor de 80 personas interesadas en procesos para convertirse en candidatos independientes a presidencias municipales y diputados.

Expuso que en el proceso electoral de 2018 se debe vencer la abstención de los ciudadanos al momento de votar cuando existe una sociedad en la que llega a votar el 56 por ciento del padrón electoral. Para eso, dijo, es necesario que se otorguen propuestas viables y buscar “gobernantes sensatos, gobernantes honestas, confiables, eficientes (…) no gobernantes prepotentes”.

