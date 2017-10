Ven urgente discutir sobre la problemática

Monterrey

Tras criticar que existe mucho desconocimiento sobre la salud mental, tanto en el plano familiar, social y laboral, Cecilia Navarro Garza, directora del Centro de Rehabilitación Aequs, indicó que urge que “hablemos de salud mental”.

Adelantó que el próximo mes de noviembre el redondeo en una tienda reconocida será destinado para este centro, el cual es único en su tipo debido al plan diario de rehabilitación que imparte.

“Hablemos de salud mental, hay mucho desconocimiento de la salud mental y me refiero a muchas cosas, a la parte de que las personas tienen síntomas y no buscan ayuda a tiempo o no son diagnosticadas a tiempo.

“Por otra parte, es importante que hablemos de salud mental, porque hay mucho estigma alrededor de la enfermedad mental, por ejemplo, siempre piensan que las personas que padecen enfermedades mentales son personas violentas, cuando es al revés, en la mayoría de los casos, son personas que han sido abusadas o violentadas”, mencionó.

En general, el programa en Aequs es con clases todos los días, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30.

“Aquí nosotros trabajamos en esta parte de ayudarlos a que recuperen su funcionalidad, a través de clases, dinámicas, de trabajo diario de la parte neurocognitiva, trabajamos la cuestión social por medio de las artes, como el teatro, la pintura y, clases muy específicas de socialización.

“Trabajamos la psicoeducación para que las personas conozcan su enfermedad, los efectos secundarios de los medicamentos, reconozcan sus síntomas para prevenir recaídas”, explicó Navarro Garza.

Dentro del programa de estudios de este centro aparece la utilización del programa Gradior, mismo que trajeron de España, detalló.