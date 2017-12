Salud Jalisco volvería a subrogar partos a hospitales privados

Guadalajara

Luego que el último semestre la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) canceló la subrogación de partos y cesáreas a hospitales privados, al no firmar nuevos convenios para 2017, la dependencia analiza la posibilidad de realizar contratos con algunos particulares el próximo año para que atiendan a pacientes del Seguro Popular, pero serán limitados a municipios del interior.



El titular de la SSJ, Alfonso Petersen Farah, informó lo anterior tras explicar que él propondría a la Junta de Gobierno del OPD Seguro Popular “que no contratáramos servicios privados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); pero que sí valoremos algunos municipios donde no tenemos una prestación de servicios adecuados; fundamentalmente lo que tiene que ver con la atención obstétrica; nuestro compromiso es abatir la muerte materna".



Y añadió: "De tal manera que yo respetuosamente le propondré a la Junta de Gobierno el próximo año la posibilidad de que, en un estudio realizado por el área de Salud Pública, contratar servicios donde realmente se requieran".



El 13 de junio pasado, el entonces secretario de Salud, Antonio Cruces informó que este año no se firmarían convenios con hospitales particulares a fin de dirigir este recurso al Hospital Civil de Guadalajara (HCG), que a cambio debe cumplir con una meta de “cero rechazo” de pacientes.



De esta manera, 60 millones de pesos se dirigieron al HCG, que pudo llegar a un contrato total por 846 millones de pesos para el ejercicio 2017.



Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2018 para Jalisco, esta semana se culminará la planeación financiera, la cual será responsable y apegada a los recursos y necesidades para determinar contratos y montos.



