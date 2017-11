En Salud Jalisco, sin vales de despensa… por deuda con proveedor

Guadalajara

Cerca de 700 trabajadores de base de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el OPD Servicios de Salud Jalisco tampoco recibieron vales de despensa. Sin embargo, aseguran que el problema no está relacionado con el presunto fraude de la empresa Mega Vale sino que se deriva directamente de una deuda con el proveedor del servicio.

“El problema, me comentan, es que había un adeudo del año pasado, entonces la compañía se cobró a lo chino: ‘Ya me pagaste lo del año pasado pero me debes lo del año pasado’ y por eso quitaron los fondos. Ése el problema”, sostuvo José Guadalupe Ramírez Robledo, secretario general de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

En entrevista con MILENIO Jalisco, el dirigente apuntó que la afectación es sólo a uno de cada veinte trabajadores de base (poco más de 14 mil tienen esta categoría) quienes debían recibir estos vales como un estímulo económico. Explicó que la afectación no se ha podrá resolver hasta en tanto no se cubra el adeudo con la empresa de vales indexada al grupo Carnet, y que es superior a un millón de pesos.

El líder sindical comentó que el tema ya es del conocimiento del nuevo secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, por lo que confió en que una vez que el funcionario determine la nueva ruta administrativa para resolver el boquete financiero que arrastra la dependencia, se resuelva también la dispersión de los vales.

“Detectar el problema ya es parte del inicio de una solución a la problemática que afecta a Salud Jalisco y al OPD Servicios de Salud Jalisco, es decir, por un lado a los trabajadores estatales y por otro a lo que es el factor federal, con el patrón sustituto que en este caso es el gobernador del estado”, precisó.

Con la empresa del grupo Carnet, la SSJ ha trabajado los últimos tres años y ante el problema de ese pasivo, “se acordó ya el cambio de proveedor a fin de cumplir con el resto de la prestación para lo que queda del año”, apuntó.

Ramírez Robledo mencionó que el compromiso del secretario de Salud es que tanto sueldos y salarios, como el aguinaldo, el bono por el Día del Servidor Público de Salud y otras prestaciones, se cubran puntualmente antes de finiquitar el presente año, de modo que no se va afectada la economía de los trabajadores. El cumplimiento en los pagos beneficiaría “a los trabajadores de todas las categorías”, acotó, por lo que pidió a los afectados “que nos tengan un poquito de paciencia”.

Respecto a la llegada por tercera ocasión de Alfonso Petersen a la Secretaría de Salud Jalisco, el dirigente sindical expresó que es una buena decisión del gobernador, pues el médico tiene vasto conocimiento de la SSJ, tanto como del sistema federal dado su paso como secretario técnico del Consejo Nacional de Salud. “Es una persona que sabe”, opinó.

MC