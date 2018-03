Salida de alcaldes, regidores y militantes no afecta al PRI: Héctor Pizano

Guadalajara

Como traidores calificó Héctor Pizano Ramos a los ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han renunciado a este instituto y han sido refugiados por otros partidos como lo es Movimiento Ciudadano y MORENA. En días recientes se fueron presidentes municipales, regidores, una diputada y militantes.

Pizano Ramos, dirigente estatal del PRI dio una rueda de prensa la mañana del viernes en la que minimizó la salida de priistas pues explicó que los salientes sólo representan el 0.1 por ciento de los militantes. Durante el periodo 2017-2018 se han ido 420 militantes y han llegado 5 mil 303. En Jalisco se contabilizan 327 mil priistas afiliados.

“Lamentamos la salida de cualquier militante que abandone nuestras filas porque nuestro objetivo siempre es sumar. Sin embargo, si su partida es porque no lograron anteponer los intereses de la sociedad y del partido a los personales, porque no comprendieron que el partido se construye de abajo para arriba, en donde todos somos iguales y porque veían en el PRI una agencia de colocaciones, entonces lo celebramos y decimos que aquí no hacen falta”, dijo.

Recientemente se anunció la salida del PRI de los presidentes municipales Sergio Chávez de Tonalá y Marcos Godínez de El Salto. Una renuncia que pesó fue la de Claudia Delgadillo que incluso sería la operadora de la campaña en Jalisco de José Antonio Meade. De igual forma se ha registrado el adiós de regidores de Guadalajara y de Tlajomulco.

Denunció que existen amenazas por parteMarco Godínez Montes, presidente municipal de El Salto, en contra de trabajadores del gobierno municipal a partir de que anunció que se iría con el Partido Movimiento Ciudadano. El objetivo de dichas presiones es que los trabajadores del Ayuntamiento renuncien al PRI e incluso a aquellos que no tienen militancia tricolor.

“Con esta acción, que pretende generar una imagen de una inercia, presiona a 500 trabajadores si es que quieren mantener su trabajo, lo que consideramos como un abuso, un chantaje y podría constituir un delito de carácter electoral”, dijo el presidente del PRI Jalisco.



Afirmó que muchos militantes de los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto fueron obligados a presentar una renuncia ante el PRI. Ahora, un grupo de estos se han presentado a la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional para pedir que puedan regresar y por lo tanto se mantienen pláticas.

