Prohíben sacrificio de animales en centros de atención canina

Tampico

La Secretaría de Salud prohibió a sus Jurisdicciones Sanitarias el sacrificio innecesario de perros y gatos, luego de que asociaciones defensoras exigieron evitar esta práctica cruel contra animales atendidos en lo que fueran centros antirrábicos y actualmente son centros de atención canina.

Estos organismos, demandan que quien viole esta disposición oficial sea sancionado conforme al Código Penal. "No más sacrificios en antirrábicos de Tamaulipas, por fin con apoyo de asociaciones hermanas de Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, Tampico, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y varias más se ha logrado que el gobierno estatal autorice el no sacrificio innecesario de mascotas en los excentros antirrábicos, ahora centros de atención canina del estado, por medio de la electro sensibilización", informó Emma Cantú Ulloa, tesorera de la Coalición de Asociaciones Animalistas y Ambientalistas de Tamaulipas A.C.

La también presidenta de Proani, Grupo de Apoyo A.C. del sur del estado, precisó que fue Alejandro García Barrientos, en su carácter de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien giró los oficios respectivos a las Jurisdicciones Sanitarias de Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Mante, San Fernando, Jaumave, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Padilla y Altamira.

En el escrito se lee: "Informo a usted que queda estrictamente prohibido el sacrificio de animales, perros y gatos. El sacrificio humanitario deberá darse solamente en casos de alguna enfermedad en fase terminal, o después de algún accidente o atropellamiento, y las lesiones causadas sean irreversibles".

Lo anterior, en cumplimiento a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, en sus Artículos 27 y 28, y el Reglamento para Prevención y Control de las Zoonosis transmitidas por perros y gatos. Los casos en los que haya sido necesario el sacrificio deberán ser notificados a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con el debido fundamento.

El documento señala que en la actualidad, la estabilización de la población canina a nivel nacional como en nuestro estado, ha marcado una fuerte tendencia a disminuir el número de sacrificios humanitarios, incrementando el número de esterilizaciones, actividad que se ha estado realizando en forma progresiva y ascendente.

El Código Penal de Tamaulipas en su artículo 469, establece penas de dos meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quienes maltraten y lleguen a matar a un animal bajo su resguardo.

La pena a imponer podrá ser sustituida en los términos de Ley, por servicios comunitarios a cargo del infractor relacionado con el cuidado y la protección de animales en centros antirrábicos o refugios para animales operados por la autoridad municipal o por organismos civiles debidamente registrados (Artículo 470).

Emma Cantú, destacó: "Adicionalmente solicitamos que nos permitieran el acceso a estos centros a las asociaciones legalmente registradas, para, junto con el gobierno trabajar para sensibilizar y concientizar a la población en la tenencia responsable al momento de adquirir por cualquier medio una mascota, esto es un gran paso para nuestro estado, con ello nos damos cuenta que vamos progresando y que hay más gente que apoya a la causa, que no es indiferente al dolor del más débil, a pesar de la triste situación de violencia que se vive en nuestro estado, es una luz de esperanza".

Sostuvo que debe haber sanciones en caso de incumplirse la disposición de no sacrificar animales, pues muchas veces no lo hacen de manera humanitaria, y de ahora en adelante esto debe denunciarse. "Estaremos atentos, queremos que se respete la disposición y quien no lo haga sea sancionado de acuerdo a la ley".





JERR