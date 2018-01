Estado manejará unidades de la Ruta Rosa

Torreón, Coahuila

Luego de que concluyera el convenio con el Estado para la operación de la Ruta Rosa, será el Estado quien se encargará de su operación, sin embargo es necesario que el transporte público en general brinde los espacios y facilidades para las personas con discapacidad, manifestó la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Astrid Casale de Zermeño.

Explicó que la operación de la Ruta Rosa corresponde al Estado, pues al concluir la administración municipal terminó el convenio e incluso no se recibió dentro del proceso de entrega-recepción.

Entre la propuestas que hizo, fue hacer un consenso para determinar en dónde existe mayor necesidad de la Ruta Rosa para que se pueda reestructurar.



“Lo que me informaron es que se había vencido el comodato y que se iba a regresar a Saltillo porque no era redituable, dado que entraban por decir 20 mil pesos y salían 2 millones de pesos".

"No sé cómo se manejaba, no la recibimos en la entrega-recepción tampoco, me informan que eran cuatro camiones de los cuales solamente funcionaban dos, pero a título personal vi la Ruta Rosa en dos ocasiones con tres personas arriba”.

Indicó que tras la manifestación que realizó el grupo de discapacitados el pasado miércoles, sostuvo una plática con ellos, quienes le manifestaron sus inquietudes sobre la necesidad del transporte debido a que forman parte del Centro Comunitario La Rosita.

Dijo que en el caso de Ciudad DIF a donde acude un gran número de personas, no se cuenta con las suficientes rutas de transporte, situación que no se previó en su momento.

rcm