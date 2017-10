Ruta-empresa a medias, usuarios se quejan de la Artesanos

Guadalajara

Tras esperar alrededor de quince minutos sobre Niños Héroes en Tlaquepaque, este sábado un usuario abordó un camión de la ruta troncal Artesanos, introdujo sus siete pesos en la alcancía y espero a que la máquina emitiera su boleto, pero el ticket no salió. Tras una seña por parte del chofer, el hombre entendió que la alcancía no estaba funcionando, y continuó su camino dentro de la unidad.

En Felipe Ángeles y Javier Mina, dos jóvenes esperaban que el camión pasara. Aunque quisieron informarse sobre el derrotero que éste seguiría para anticipar donde bajarse, al voltear a la señalización e información que debe haber en las paradas de espera de la ruta Artesanos, ésta estaba incompleta, destrozada por la mitad, y la del otro extremo, grafiteada. Y esa no es la única, otras ni siquiera tienen ya parte de la información, el espacio está vacío.

Otros usuarios que viajaron el mismo sábado en la unidad T 02/03 de la ruta y que quisieran informarse sobre el derrotero, tampoco pudieron haberlo hecho, pues la pantalla de información que debe haber en cada camión con un mapa de la ruta y detalles sobre ésta, estaba apagada. En la misma unidad faltaba también un agarra manos colgante, y mayor limpieza, pues lucía descuidada.

Lo anterior, y otras fallas denunciadas por los usuarios que día a día se suben a los camiones de la ruta-empresa Artesanos, fueron constatadas por este medio en un recorrido que se llevó a cabo la tarde de ayer, el último día en que la ruta troncal cobraría siete pesos por su servicio, pues a partir de hoy cobra 9, así como sus alimentadoras.

“Nada de acuerdo, la verdad no es la gran cosa (el nuevo modelo). O sea, sí está un poquito mejor que la 80 (ruta a la que reemplazó la Artesanos), pero no así que tú digas bien diferente, o para que cobren nueve”, dice una usuaria cuando se le pregunta sobre el aumento. La mujer toma el camión hasta cuatro veces al día, y a partir de hoy gastará 36 pesos en sus traslados, y no 28.

Habla sobre su experiencia mientras un hombre se abre paso entre la gente parada dentro de la unidad para vender paletas, el sujeto se subió sin introducir sus siete pesos en la alcancía.

Aunque en teoría la ruta debe pasar constantemente, la usuaria reporta que uno de los mayores problemas es que los camiones se llenan en hora pico. MILENIO JALISCO pudo constatar esto, incluso en sábado, pues algunas unidades pasaron abarrotadas, en un momento de la tarde pasaron dos camiones juntos, uno lleno y el otro vacío, y después vino una ausencia de éstas de diez minutos.

“Sí cambiaron los camiones, y están nuevos, pero manejan igual”, señala otra mujer mientras espera que pase la ruta, su comentario fue replicado por dos usuarios más, que hablaron también de los malos tratos que los choferes tienen con los usuarios. Esta queja también se constató, pues el conductor de la misma unidad T 02/03 frenó bruscamente en más de tres ocasiones en un tramo de 20 minutos.

Otra usuaria que viajaba con tres menores compartió que “nueve pesos es mucho para que cobre… a lo mejor y ocho, porque pues sí tiene algunas mejoras, pero nueve es como nomás por robar”. Ella, dijo, procurará tomar otras alternativas que se ajusten a la ruta que transita, aunque lamentó que “en algún momento la vamos a tener que usar, y pagar los nueve pesos a fuerzas”.

MC