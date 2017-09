Ruta Artesanos no cumple y no debe cobrar $9, afirma Observatorio

Guadalajara

La ruta troncal de Artesanos, primer derrotero que opera bajo el modelo ruta-empresa, no debe cobrar la cantidad de nueve pesos por la sencilla razón de que no ha cumplido al cien por ciento los requerimientos técnicos para brindar el servicio. Dicha postura la dio a conocer este viernes el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.



“Una cosa es que esta ruta a la cual se le está autorizando el incremento a la tarifa no está cumpliendo, yo no estoy diciendo que no deba de aumentarse puesto que nosotros participamos en la Comisión de Evaluación de la Tarifa y los cálculos económicos que ahí se hicieron si da para que haya un incremento en la tarifa pero debido a que no están cumpliendo nosotros no estamos de acuerdo con este incremento”, dijo Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio.



El Observatorio de Movilidad con apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) realizaron un estudio respecto al cumplimiento de la operación de la ruta-empresa. Fueron evaluadas 16 de 22 unidades del sistema troncal Artesanos. Uno de los puntos que preocupa es el funcionamiento del sistema de prepago pues registra fallas, no funciona, no lee la tarjeta, problemas con el lector y una más no cuenta con lector.

De forma general se reporta que el 71 por ciento no cuenta con accesibilidad universal, el 21 por ciento no tiene información y seguridad, el 5 por ciento no tiene infraestructura de abordaje y el 3 por ciento falló con limpieza y confort.



El observatorio respaldó la propuesta realizada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para implementar lo que llamaron tarifa progresiva. Esta consiste en que no se cobre transbordo entre ruta troncal y su alimentadora directa, 50 por ciento de descuento entre diferentes rutas de transporte y servicio masivo y hasta un 75 por ciento en un tercer transbordo.

