Vecinos de Zapopan, en vela por ruido de obras de la Línea 3

Aunque el pasado 1 de junio el gobierno de Zapopan anunció la campaña ‘antirruido’, junto con el impulso a un reglamento de vanguardia que hará cumplir la Norma Oficial Mexicana para no exceder el límite de decibeles permitido, a unos pasos de la presidencia municipal parece que no enteraron: vecinos de la colonia Seattle denunciaron que hace varias noches se escuchan sonidos que les impiden dormir, provenientes de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

Específicamente los que califican como “pitidos” y “zumbidos” de algunas máquinas, provienen de la zona contigua a los Arcos de ingreso a la cabecera municipal, donde se construye la estación Basílica de la Línea 3.

“Anoche (miércoles 28 de junio) y toda la madrugada estuvo un ruido de los trabajos nocturnos de la Línea 3… No dejaban dormir con el pitido intermitente. Cuando no es eso es el zumbido de máquinas”, se quejaron.

“Ya lleva días, ponen unas máquinas que zumban y ahora los pitidos”, apuntó con evidente molestia una de las afectadas.

Mencionaron que muchos de los vecinos de la Seattle hoy son personas de la tercera edad que habitan esta colonia ecológica desde hace más de treinta años, y que para cualquier persona, en especial adultos mayores, enfermos y niños “el cuidado del sueño es vital para la salud del sistema nervioso y base del bienestar de cualquier persona”.

El reglamento de Zapopan, que hace énfasis en los cohetones que se usan en las fiestas parroquiales, así como en los bares y antros, pero no que exenta a ninguna actividad de cumplirlo, establece que para zonas residenciales el máximo permitido de ruido por las noches es de 50 decibeles.

Los afectados denuncian que el ruido se mete a sus hogares aún con puertas y ventanas cerradas, por lo que aseguran es contaminación auditiva.

“Antes de pensar en cualquier tipo de proyectos, de embellecimiento, de dizque incremento de servicios, de cualquier otra cosa, en lo primero que se debe pensar y destinar el dinero es en esto. Los proyectos que tienen para la zona no son viables si esto no se soluciona antes”, opinó uno de las inconformes, en alusión al proyecto de Parque Zapopan Central que publicita el gobierno municipal con ahínco, y que contrario a lo aseverado en su presentación ante medios de comunicación, por el alcalde Pablo Lemus, no está aceptado (al menos no en su totalidad) por los vecinos de la Seattle.

“Ojalá el progreso se diera también en la civilidad y el respeto a la vida”, añadió.

Por otra parte, los colonos señalaron que a un costado del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, la apertura de la tapa del drenaje permitió que las aguas negras corrieran hasta el zoológico Villa Fantasía, donde se encharca causando otro tipo de contaminación.

GPE