“Ojalá no termine la tradición de la rosca de reyes”

Tampico/Ciudad Madero

Con un pequeño pedazo de masa crea una rosca y repite el procedimiento cientos de veces en un día, se trata del señor Rufino, que tiene más de cuatro décadas elaborando pan y la tradicional rosca de Reyes, “la mejor de todas”, dice.

Vestido de blanco y camuflado con harina en diversas partes del cuerpo, Rufino Nieto Landaverde participa en la elaboración de ochocientas roscas durante un día de trabajo, en donde le toca amasar, colocar los frutos secos y esconder al niño dios.

“Ya tengo 44 años trabajando aquí, es algo que me gusta hacer y que disfruto demasiado”, remarcó el panadero, quien refirió que su oficio le ha dado la oportunidad de mantener a sus tres hijos y también consentir a sus nietos.

Don Rufino demuestra ser un hombre tranquilo, de pocas palabras, que con sus manos trabaja en la producción de roscas que se venden en la panadería L a Flor de México, que se ubica en Tampico.

“Desde que llegué aquí me gustó el trabajo, por eso me quedé aquí, para trabajar toda la vida”, cuenta mientras le da forma a la masa, ambientado con música de los Temerarios y seis compañeros panaderos más. Para el panadero más veterano del establecimiento, “la tradición de la rosca de Reyes se mantiene vigente, que genera una demanda importante y que ojalá nunca termine, porque me gusta hacer esto”.

Los compañeros de Rufino aseguran que se llegan a hornear hasta mil roscas en un día ya que las comienzan a preparar tres o cuatro días antes del 6 de enero, ya que se busca la frescura ante todo y en esos días ya hay demanda.

Dieron a conocer los panaderos que normalmente una rosca contiene diez niños Dios en su interior, pero existen algunas que bajo pedido piden que se les pongan veinte muñequitos para las convivencias familiares.

Poca venta de juguetes

Los comercios se quedaron con los juguetes en el anaquel. Pese a los descuentos de más del 40 por ciento y promociones del 2x1 en sus productos, afirmaron que no tuvieron afluencia por el Día de Reyes.

Priscila Santillana, encargada de “Casa Ceja” en Ciudad Madero, expuso que en toda la semana “no se vendió ni un solo juguete”.

Por su parte, Rolando Cervantes, cajero en “Novedades Lucía”, dijo que únicamente compraron un robot de batería recargable y un flotador para bebé, “ya no se siguió con la tradición, hace un par de años se quiso hacer popular el Día de los Reyes Magos como en la Ciudad de México pero ahorita volvió a bajar, no hay repunte”.

Al respecto, empleados de las jugueterías y departamentos de niños en el centro comercial más grande del sur de Tamaulipas detallaron que la mercancía más solicitada fueron los artículos pequeños, “se llevaron polly pockets, paquetes de Lego y muñecos chicos, ahorita nada más les dan un presente para que no pase desapercibido el 06 de enero, pero no hubo un incremento”.

ELGH