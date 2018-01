Aplazan audiencia de Rodrigo Medina

Monterrey

La audiencia para la tercera imputación que la Subprocuraduría Anticorrupción pretende hacerle al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, el próximo 22 de enero, se suspendió y difirió para el 28 de mayo de 2018.

El ex procurador y defensor del ex mandatario, Javier Flores Saldívar, presentó un escrito en el área de Gestión Judicial en el que solicitó el diferimiento, argumentando que se habían solicitado varios informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hasta la fecha no han recibido los datos requeridos para una buena defensa.

En esta nueva acusación, la Fiscalía Anticorrupción pretende señalar al ex mandatario como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito, el cual está sin cuantificar.

Pero, aparentemente, no coincide lo que detalló en sus declaraciones patrimoniales con lo que realmente posee.

Esa diligencia se iba a realizar el 29 de septiembre del año pasado, pero se difirió para las 09:00 del 22 de enero de 2018 por diversas circunstancias, y ahora se reprograma para el próximo mes de mayo a petición de la defensa del ex gobernador.