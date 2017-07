Llega Medina a Fiscalía; descarta robar en su gobierno

Monterrey

Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, rechazó que se haya robado algo durante su administración y que vaya a huir de la justicia ante las dos nuevas acusaciones por peculado y enriquecimiento ilícito.

El ex mandatario estatal llegó a las 09:34 de este viernes a la primera de sus dos citas ante la Fiscalía Anticorrupción, para conocer ambas carpetas de investigación que se le abrieron.

¿Si algún ciudadano le pregunta si usted robó durante su gobierno, qué respondería?

"No, no, no, no, de ninguna, lo he repetido en diversas ocasiones, tengo mi conciencia tranquila, y no hay ninguna situación de esa naturaleza, incluso las acusaciones que hemos recibido en este momento no es ninguna de haber yo sustraído algún recurso del gobierno", respondió Medina de la Cruz.

Ante las acusaciones de ambos presuntos delitos, el ex gobernador descartó la posibilidad de huir de la justicia.

"No, ustedes son testigos que he acudido a todas las citas, he estado acudiendo tanto a la Subprocuraduría como a los tribunales y así va a seguir siendo, no hay riesgo de eso", dijo.

Medina fue acompañado por el ex procurador de Justicia, Javier Flores, actual representante legal, y otros dos abogados más.

Minutos después, Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción del Gobierno Estatal, arribó a la dependencia para comunicar brevemente que al ex gobernador se le informaría sobre la acusación de enriquecimiento ilícito y posteriormente el de peculado, sin necesidad de esperarse hasta las 12:30, hora fijada para la segunda cita.