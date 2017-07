Fiscalía va contra Medina ahora por enriquecimiento ilícito y peculado

Monterrey

Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, anunció que solicitaron una nueva fecha para audiencia en la que buscan imputar al ex gobernador Rodrigo Medina por el delito de enriquecimiento ilícito y peculado.

En rueda de prensa informó que citaron a Medina mañana en la Fiscalía Anticorrupción, donde tendrá oportunidad de conocer a detalle las dos carpetas de investigación que se le siguen.

Canales señaló que el delito de enriquecimiento ilícito es por el acumulado de propiedades en México que tiene el ex mandatario, mientras que por peculado es por el gasto excesivo en aeronaves. Sin embargo, dijo que no puede dar más detalles hasta que no se lleve a cabo la audiencia.