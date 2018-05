Robos en SP son por falta de padrón de empleadas domésticas: Mauricio

Monterrey

Las cifras de robos en zonas residenciales de San Pedro Garza García se deben a la falta de control y un inventario de trabajadoras domésticas, aseguró el alcalde, Mauricio Fernández Garza.

El munícipe sampetrino indicó que es el único pico de delitos patrimoniales que se ha registrado en últimas fechas, mientras que los demás delitos van a la baja, por lo que argumentó que este proyecto es uno de los que ha propuesto su administración.

“Es algo muy complicado de poder remediar, mientras que no exista un control de toda la gente que trabaja en San Pedro, incluso (se buscaría) que hubiera la (supervisión) de la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos) o la nacional (Comisión Nacional de Derechos Humanos) incluso para beneficio de ellos, y cualquier incidente de alguna persona que se preste a un ilícito, una vez investigada y declarada que si participó (en un robo) no tenga fácil encontrar trabajo.

“Pero aquí roban en una casa y se van a otra; es muy informal todo este tema, pero es el único problema (que hay en San Pedro), que sí le echamos ganas, pero nos supera esta falta de control de este tipo de temas”, dijo.

Fernández Garza señaló que en una gran parte de los sectores del municipio de San Pedro es de condiciones económicamente altas y la gente cuenta con recursos para pagar chofer y servidumbre .

Recordó que alguna vez intentó elaborar un inventario apoyado con la CEDH para que se pusieran las pilas, sin embargo, pese a ser un tema relevante, no se ha tomado en cuenta pese a que lo ha planteado para presuntamente beneficiar a las trabajadoras domésticas con prestaciones y un trato laboral justo.

“Mucha gente que viene a trabajar nos ha pasado en las estadísticas que en San Pedro, en general, el robo de casa habitación está vinculado a gente que trabaja o ha trabajado en casa y que hay una confabulación para robar a los vecinos.

“No hay ningún control ni hay nada y vienen de todos los estados, no se investiga nada y no hay responsabilidad de nada y yo no tengo acceso a las casas con los policías, se ponen de acuerdo con alguien de afuera”, dijo.