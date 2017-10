Robo de agua causa fugas y daño en las vialidades en Madero

Ciudad Madero

Por el robo de agua potable en el Fraccionamiento Miramar de Ciudad Madero, las vialidades se encuentran en pésimas condiciones a consecuencia de las constantes fugas que provocaron las conexiones clandestinas hacia las tuberías.

Más de 100 familias se roban el agua y es por eso que las calles se mantienen encharcadas de manera permanente, causando severos daños en las vialidades y con ello se imposibilita el paso a peatones y automóviles.

Enrique García Álvarez, habitante del sector y quien ya presentó un escrito ante la Comapa y el Ayuntamiento, expresó que tienen más de 10 años en estas condiciones, ya que hay quienes cavaron para conectar mangueras directamente de las líneas sin que hasta la fecha se haga algo al respecto.

"Son muy evidentes las anomalías, hay como 12 fugas de agua, destrozos de pavimento, esto ya es por muchos años y que lamentablemente no se ha hecho nada. Lo que pasa es que no les han hecho el contrato de los medidores, entonces se conectan por sí solos, son más de 100 casas en esa situación".

Explicó que la empresa constructora Tercer Milenio no entregó la obra de este fraccionamiento al municipio o al menos una parte, por tal motivo no todos tienen el contrato hecho con el organismo operador del agua.

"Se violentó la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tamaulipas, ellos como fraccionador no entregaron la obra al ayuntamiento para que ellos se hagan cargo de esto, es una serie de irregularidades".

Por su parte Alexander Pablo Marcial, habitante de este fraccionamiento, destacó que la Comapa ha acudido en diversas ocasiones, hace reparaciones pero a los pocos días regresan las mismas fugas.

"Urge que Comapa le ponga atención porque la verdad es que ya es mucho, no hay una sola calle que no haya humedad, ya vinieron a dar mantenimiento pero sigue el problema, ya empiezan a brotar también aguas negras, el cárcamo no funciona".

Por otra parte pese a que han sido pocas las lluvias que se han presentado en los últimos días, las calles de la colonia Candelario Garza en Ciudad Madero aún se encuentran con encharcamientos, generando contaminación y proliferación de moscos.

Es por eso que habitantes piden el apoyo de la Comapa o municipio para desfogar el agua hacia algún dren pluvial, pues cada que llueve se queda estancada inclusive en calles ya pavimentadas.

La principal inconformidad es que las calles que se encuentran encharcadas son el acceso hacia la escuela primaria ubicada en esta colonia, por lo que menores deben de cruzar diariamente con el riesgo a caerse o que los mismos automóviles los mojen con el agua sucia porque pasan a alta velocidad.

Piden que se envíen motobombas como se hizo en otros sectores para desfogar toda al agua que se quedó acumulada.





JERR