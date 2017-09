Siguen robos en taxis; fallan filtros a choferes

Tampico

Asaltan en taxis pese a controles de seguridad que han implementado las bases que prestan el servicio, reconoció Armando Castillo Benavides, delegado de la Unión de Concesionarios (Undeco).

Indicó que para evitar actos delictivos, se buscan choferes confiables y cuando se detecta que alguno ha tenido problemas en su desempeño frente al volante, se boletina con otras bases para evitar su contratación. Indicó que al momento que contratan a un chofer, se le solicita una serie de requisitos para corroborar que se trata de una persona confiable, sin embargo, pese a sus filtros, admitió que se han presentado robos a usuarios.

"Los concesionarios de Undeco lo que pedimos es la licencia, CURP, comprobante de domicilio y se asiste al mismo para comprobar que realmente viven ahí, incluso hay casos en los que se trabaja con un padrón, sin embargo se han presentado casos de robo y se coadyuva con el afectado para colaborar brindando información del chofer", indicó.

Mencionó que el hecho de no cumplir con los requisitos que marcan, implica no contratar a la persona y agregó que hoy en día entre las diversas bases cuentan con mayor comunicación para boletinar a quién no es recomendable contratar, para ello utilizan los diversas herramientas como correo electrónico y redes sociales.

"Es muy seguido que se presenten, incluso hoy en día tenemos más reuniones entre diversas bases y en el caso de la Undeco, son como tres o cuatro personas las que no se contratan por mes, porque no cumplen los requisitos".

En referencia al caso ocurrido en Puebla, donde una joven fue asesinada por el conductor del taxi Cabify que abordó para dirigirse a su casa, Armando Castillo dijo que no manejan ningún protocolo de seguridad similar al que se supone aplican los llamados taxis seguros, sin embargo, las unidades que son adquiridas en la Nissan, uno de los requisitos para contar con financiamiento es que las unidades cuenten con GPS y con ello se brinda cierta certidumbre, porque se protege la unidad, operador y usuario.

Sostuvo que los robos que se han presentado son más bien casos aislados, pero se han dado a pesar de sus controles e insistió que la organización Undeco coopera con el usuario para brindar información del chofer.

En el caso de la base Paraíso, el representante Arturo Briseño, dijo que en 19 años que llevan brindando el servicio, negó que se presenten este tipo de situaciones de inseguridad o como lo sucedido en el estado de Puebla.

El protocolo de seguridad que ellos implementan es que a los choferes se les piden ciertos requisitos como referencias personales, recibo por consumo de agua (porque el agua se paga mes a mes y comprobamos que realmente habite el lugar), credencial del IFE y un aval, el cual tiene que acudir a la base.

Además que a diferencia de las empresas como Uber y Cabify, se trata de una empresa establecida con personas de la zona y se le da seguimiento a cada queja que se interpone, (desde un objeto olvidado, hasta alguna diferencia con el chofer).

Expuso que no se piden carta de antecedentes no penales, ni exámenes de antidoping, porque es un tema en el que se encuentra trabajando la Delegación del Transporte Público.

"Por seguridad, desde hace ocho o nueve años las unidades cuentan con GPS, las personas usan uniforme, además de ayudarnos a tener un mayor control, le da confianza al usuario y no tienen permitido salir de la zona conurbada, sin antes un permiso especial", indicó.

Además que los usuarios pueden ser seguidos por familiares o amigos a través de un link, que la misma aplicación crea y que se puede compartir a través de Facebook o WhatsApp.

Por su parte la delegada del Transporte Público en la zona sur de Tamaulipas, Doris Hernández Ochoa, indicó que la dependencia está trabajando en unos cursos para los operadores y al término de éste tienen que presentar ciertos requisitos como: carta de antecedentes no penales, examen antidoping, acta de nacimiento, credencial de elector, licencia vigente, CURP y comprobante de domicilio, para tramitar el tarjetón de identidad.

Esta capacitación es gratuita y se establece en la Ley de Transporte Público en el Estado en el artículo 60 "por lo menos una vez al año los choferes se someterán a exámenes de conocimiento, aptitud y pericia, físicos, médicos, psicológicos y toxicológicos que les practique la dependencia estatal".





