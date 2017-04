“Delincuentes ya no respetan lo sagrado”: vicario Blas Flores

Ecatepec

El vicario de la Diócesis de Ecatepec, Blas Flores Montes, aseguró que los delincuentes cada vez respetan menos "lo sagrado" y han llegado ya a perpetrar atracos a feligreses dentro de parroquias y templos de otras religiones, al tiempo de asegurar que hasta el momento se no han registrado robos de arte sacro en esta demarcación.

"Si, ya hemos tenido algunos casos. Desgraciadamente esta gente no respeta lo sagrado, y estando los fieles al interior de las iglesias han llegado incluso armados a despojarlos de sus pertenencias", dijo el representante de la iglesia Católica.

Destacó que incluso los mismos sacerdotes cuando han caminado por las calles han sido víctimas de asaltantes, y que el último incidente del que se tuvo conocimiento y se procedió en consecuencia fue "el del padre Artemio Rojas", en la comunidad de Viveros de Xalostoc, quien fue atracado cuando salió de sus vivienda en esa colonia.

"Esto de los asaltos en parroquias y templos de otras religiones ya se está haciendo común y no se hace nada por eso; al parecer la delincuencia ya rebasó a la autoridad y desconocemos si haya un programa de vigilancia para parroquias y templos y así poder detectar y castigar a los sujetos que llegan a quitarles sus pertenencias a los fieles", sostuvo Flores Montes.

Agregó que de un tiempo a la fecha se dio difusión a programas para combatir a la delincuencia en la que participan elementos del Ejército y la Marina, "pero se han diezmado; no parecer que tengan claro los puntos donde se cometen esos y otros ilícitos".

En ese sentido, el vicario ecatepequense llamó a los gobiernos federal, estatal y municipal a reforzar los estudios que se han hecho para tener un mapa claro sobre las zonas peligrosas donde la actuación de los delincuentes tiene mayor incidencia".

"Hago un llamado a las autoridades, a los gobiernos federal, estatal y municipal, para que lleven a cabo os estudios correspondiente y trabajen en coordinación; qué lugares presentan problemas y los combatan; con rondines en la mañana y luego en la noche no va a lograrse un efecto positivo; creo que deben estar con más frecuencia en los puntos de conflicto y detectar y sancionar a estas personas para que la gente viva en mayores condices de tranquilidad", resaltó Blas Flores.

Por otro lado, Flores Montes mencionó que de las casi 140 parroquias que conforman la Diócesis de Ecatepec, por el momento no se han tenido incidentes sobre el robo de arte sacro.

"Gracias a Dios no hemos tenido ese tipo de ilícitos, quizás porque las iglesias no tienen piezas de arte atractivas porque la mayoría son "nuevas" y no hay de eso. Especialmente en los pueblos nuevos", resaltó.





MCLV