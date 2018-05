Ni las lámparas led se escapan de los atracos en León

León, Gto.

Ciclistas denunciaron que las lámparas tipo led que fueron colocadas en la ciclovía del bulevar José María y Morelos están siendo robadas, además de bancas y botes de basura. Por lo anterior, refirieron los maleantes aprovechan la oscuridad para asaltar a los ciclistas.

Dicha problemática se encuentra concentrada en el cruce del también llamado Libramiento Morelos con bulevar La luz, donde ya solo se encuentran los postes pues las lámparas han sido retiradas, además, también se pueden encontrar postes caídos.

“ha habido asaltos en la parte donde está el Tec de León, de hecho había letrero que decía que asaltaban a los bicicleteros, de hecho he escuchado que han saltado las lámparas y no hay buena iluminación”, mencionó un usuario de dicha ciclovía.

Pese a que los ciclistas mencionaron que sí hay monitoreo policiaco, otra de las problemáticas que presenta la zona, es que algunas de las tapas que protegen los circuitos eléctricos han sido retiradas, dejando expuestos los cables de dichas instalaciones.

“una vez a un hermano mío le quitaron una bicicleta que estaba nueva y quisieron enfierrarlo, iba pasando como 7:30 u 8 y le salieron unos en el puente La Luz, a mí no me han asaltado para qué digo mentiras, pero sí se ha escuchado que sí hay varios asaltos y te quitan las bicicletas, eso es lo que hacen los chavos. A mí no me ha pasado nada y espero que no pero a mí hermano sí.”, aseguró Guadalupe Claudio, quien transita a diario por esa vialidad.

Cabe destacar que según información proporcionada por la Dirección de Obra Pública, aún no se cuentan con reportes de robos de lámparas led.