Paredes Villagómez lamenta violencia en GTO y cuestiona la seguridad

Guanajuato, Gto.

El diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, lamentó los hechos de violencia que se están registrando en la entidad luego de los homicidios del regidor del PRI en Celaya y el homicidio de jefe de Seguridad Física de Pemex, en Salamanca.

El legislador cuestionó la negativa reiterada del procurador general de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre y del Secretario de Seguridad del estado, Alvar cabeza de Vaca Apendinni, para no comparecer ante los legisladores cada vez que han intentado llamarlos a exponer la situación del tema de seguridad en Guanajuato.

“A qué le temen, el que hace bien las cosas no tiene por qué temer; si las comparecencias se dan a nivel nacional, no sé por qué aquí no se puede dar; existe la obligación de darle a conocer no nada más a los diputados, sino a la ciudadanía cuál es la situación”.

El también coordinador de la Bancada del PRI en el Congreso estatal, señaló que van a analizar el tema al interior del grupo parlamentario, para subirlo tanto a la Comisión de Seguridad de la cual es parte, como a la Junta de Gobierno y Coordinación política.

“Es un tema que debemos de subir a la Comisión y a la Junta de Gobierno, pero tenemos que formalizarlo en un documento, lo vamos a analizar en el grupo parlamentario y vamos a ver de qué manera vamos a plantearlo”.

Indicó que antes de ser un funcionario público o dirigente de algún partido, se trata de ciudadanos que tienen familias.

También consideró que se tienen que evaluar los resultados del programa de Seguridad Escudo, porque ellos no los conocen.