Finalmente reparan noria del bosque Venustiano Carranza

Torreón, Coahuila

Luego de la falla que se registró en la noria del bosque Venustiano Carranza, de la que depende el 70 por ciento del suministro, finalmente fue reparada y puesta en operación desde el viernes por la tarde.

Por lo que se restablecen las acciones de riego de manera normal, así lo dio a conocer el director de Espacios Públicos y Parques y Jardines en el municipio de Torreón, Jesús Orozco Rodríguez.

Agradeció a las personas que de manera solidaria se unieron a las actividades del bosque durante los días en los que estuvo parada la noria.





Manifestó que el viernes por la tarde los técnicos dejaron trabajando la noria, sin embargo, se mantienen al pendiente para evitar que se pueda presentar otra falla y será hasta el lunes cuando de nueva cuenta se se realice una inspección general para dejarla ya fija.

Actualmente el aforo que registra es de 9 litros por segundo, aunado a los 6 litros por segundo que envía Peñoles, que suman 15 litros por segundo, con lo que se estará realizando el riesgo, principalmente de las áreas más afectadas.

El titular de Espacios Públicos, indicó que se dará prioridad en el área más dañada, que es en la zona ubicada sobre la calzada Cuauhtémoc y avenida Bravo, debido a que es en este lugar en donde se encuentran los árboles más longevos.

Explicó que la zona más afectada comprende tres hectáreas, en donde se ubican árboles que resultaron dañados con la helada negra del 2011 , en donde también algunas de las especies no pudieron rescatarse.

"Muchos de ellos ya no los hemos podido recuperar, algunos ya están secos y no por el hecho de que no se hayan regado, sino porque no se pudieron recuperar".

Orozco Rodríguez, comentó que en la zona más afectada se tiene contemplado realizar acciones de reforestación, no sólo en este año sino en los siguientes.

Se proyecta que para el mes de septiembre puedan iniciar un programa de reforestación en el bosque y en los demás espacios públicos del municipio, pero esto se realizará una vez que disminuyan un poco las temperaturas, ya que es el calor el que mantiene estresados al los árboles.

El funcionario municipal, pidió a la ciudadanía comprensión ante las fallas que se han presentado en la noria del bosque, además de que dijo, se mantienen al pendiente de los espacios públicos del municipio.

dcr