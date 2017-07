Con rezago educativo, 800 mil tamaulipecos

Tamaulipas

Tamaulipas tiene 2 millones 617 mil 247 habitantes de 15 años y más, y de éstos, 797 mil 939 se encuentran en condición de rezago educativo, según la Encuesta Nacional de Hogares 2016 que publicó el Inegi.

De acuerdo con el documento presentado en días pasados, este rezago representa el 30.5 por ciento de la población en ese rango de edad y se encuentra por debajo de la media nacional en este indicador, que es de 34.4 por ciento.

La Encuesta indica que una persona se encuentra en rezago educativo si tiene al menos 15 años de edad y no cuenta con escolaridad o la tiene pero no concluyó la secundaria. Los estados con mayor problemática en este rubro son Chiapas, Oaxaca y Michoacán con porcentajes de 52.1%, 51.8% y 47.8% respectivamente.

En los últimos lugares se observa a Sonora, Nuevo León y la Ciudad de México, con 25%,23.5% y 21%. De 15 años y más, la entidad tamaulipeca tiene 2 millones 617 mil 247 habitantes, de los cuales 79 mil 939 presentan rezago educativo, precisa la ENH 2016.

Por otro lado, se indicó que el porcentaje de personas de 3 a 30 años de edad que asisten a escuela pública es de 85.2 por ciento y 70.1% lo hacen en turno matutino.

Casi cuatro de cada diez indicaron no acudir a la escuela porque considera que ya logró su meta educativa o porque no quiso o no le gustó estudiar; el 33% no estudia por falta de dinero o por tener que trabajar; el 13.5% dejó de estudiar por matrimonio o unión por embarazo o el nacimiento de un hijo y el resto por otras razones, como problemas de salud, personales o académicos, etcétera.

Entre las mujeres (una de cada cinco) destaca el factor del matrimonio o embarazo y nacimiento de un hijo. Del citado grupo de edad, 22.8 es el porcentaje que asisten a la escuela y disponen de un crédito educativo. La media es de 23.4%.

Tamaulipas ocupa la posición 18. En primer lugar está Chipas (44.8%) y en último Baja California (8.6%).

En Tamaulipas hay 1 millón 046 mil 132 hogares que están conformados, en promedio, por 3.4 integrantes.

La población total estimada asciende a 3 millones 584 mil 910 personas; 51% son mujeres y 49% son hombres.

La edad promedio del jefe del hogar asciende a 48 años y, en 25.6% de los hogares, la jefatura corresponde a una mujer. En la entidad, hay un 52.2 por ciento de hogares biparentales (presencia de ambos padres).

El porcentaje de hogares con agua dentro de la vivienda o del terreno, que disponen de agua diariamente es en Tamaulipas del 95.3% y es el quinto estado con mayor cobertura en este rubro, ubicándose muy por encima de la media nacional, que es de 72.7%.

En casa independiente residen 95.7 por ciento de los tamaulipecos, según la Encuesta Nacional de Hogares difundida en días pasados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

JERR