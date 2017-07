Empresarios piden informes de recursos de obras de nov

Torreón, Coahuila

Las cámaras empresariales consideran grave que las reuniones de información del Impuesto Sobre Nómina (ISN) tuvieran que diferirse un mes más y analizarán medidas consecuentes.

“Tenemos prevista una junta todos los consejeros empresariales del ISN para estar en la misma frecuencia sobre la prolongación un mes más de las reuniones".





"Es urgente que nos informen de lo que ha sucedido con esos recursos desde noviembre del año pasado”, dijo Hugo Pérez Agüero, presidente de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción en La Laguna (CMIC).

Aunque no quiso especificar proyectos, el empresario expuso que hay algunos casos en que no han sido arrancados los trabajos de construcción porque el gobierno no ha cubierto el anticipo a la empresa constructora.

“Nos preocupa esa situación porque no nos quedan claros los avances físicos y financieros y por lo que sabemos hay mucha rezago e incluso una obra se licitó, pero no han ni siquiera puesto el anticipo. Otras ya están concluidas pero no han sido liquidadas”.

Por su parte, José Antonio Baille Smith, presidente de la Cámara de Comercio, consideró que la historia sigue siendo la misma desde hace más de tres años, pues la programación de las reuniones no se cumple y hay detalles que no quedan claros como el excedente de recursos de algunos proyectos.

“No han informado el excedente de los recursos en algunas obras y dicen que se dedican para algún u otro proyecto, pero no nos han reportado nada. Tenemos por lo menos cuatro años sin conocer esa situación”.

Indicó que lo que les queda a los empresarios es esperar el cambio de gobierno estatal y que el gobernador electo cumpla su promesa de convertir el comité técnico en un fideicomiso y de esa forma tengan más actuación.

“Es permanente la solicitud que hacemos, sin embargo es un comité técnico y de esa manera no tenemos ninguna injerencia y las autoridades de la Secretaría de Finanzas lo han hecho a modo las propuestas”.

Es el caso del cárcamo-colector “Gómez Morín” y el cual el año pasado fue incluido en el paquete de obras como un proyecto extraordinario para desalojar aguas residuales de 20 colonias del suroriente de la ciudad, su costo asciende a 35 mdp.

En el sitio de los trabajos situado en un terreno situado a unos metros de la Línea Verde, sobre la avenida Gómez Morín, pudo apreciarse el abandono de los trabajos porque no había ningún empleado que vigile el resguardo de algunos materiales como la tubería.

Milenio Laguna realizó un recorrido por algunas obras del ISN que comenzaron en 2016, se encontró que algunas están prácticamente abandonadas y sin empleados que las trabajen.





Otras obras presentan avances más considerables, pero aún así al visitarlas no había personal como es el caso del tramo complementario del bulevar de Los grandes Pintores que tiene una inversión estimada en los 17 mdp y comenzó su construcción a finales del año pasado.

En contraste, uno de los proyectos que más presenta avances y en el que era visible personal de la constructora, fue en la obra de la segunda etapa del Puente Periférico-Álamos, el cual debería estar listo para este mes según informó en su momento la Dirección de Obras Públicas.

Su calendarización es de 8 meses y los trabajos comenzaron en noviembre del año pasado, además de que cuentan con una inversión de 50 mdp.





rcm