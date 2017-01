Restauranteros se unen a los incrementos

Tampico

Los restauranteros en Tamaulipas ya iniciaron con el incremento en la variedad de platillos que ofrecen a los comensales, hecho que es de manera inevitable luego de que el costo de la gasolina, el gas, la energía eléctrica y los alimentos van hacia arriba en este inicio de 2017.

"Es inminente que haya un alza porque nos afecta y nos pega de una manera muy directa, el porcentaje no lo sabemos, pero todo va a depender del tipo de restaurante", declaró Rosa María López Pérez, vicepresidenta de la Zona Norte de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados(Canirac).

La representante de mil 200 restaurantes en Tamaulipas, indicó que todos los incrementos "van a impactar y lo harán fuerte", ya que el gas utilizado para cocinar,la energía eléctrica, el combustible y los alimentos, "al final de cuentas todo subió de costo".

Al cuestionar sobre el porcentaje de incremento que los restaurantes podrían optar, López Pérez indicó que es "difícil hablar de una cifra", puesto que cada negocio tiene una especialidad diferente.

“El incremento se va a manejar de la forma proporcional que no nos afecte, porque si nos vamos muy arriba en los incrementos te sales del mercado y luego ya no tienes ventas”, puntualizó la vicepresidenta de la Zona Norte de Canirac, que abarca desde Baja California hasta Tamaulipas.

Al hablar de que las familias tendrán que pagar más por comer en los restaurantes es difícil, sentenció Rosa María López, pero es necesario en este momento en que todo tiene la tendencia a escalar posiciones.

“Los incrementos muchas veces de ese tipo no son saludables, osea no te puedo decir que el 10 por ciento no le va a afectar a la economía de la familia, creo que en general a todos al final del día nos va a perjudicar una medida así”, recalcó la ex presidenta dela Canirac en el Estado.

Hace cuatro días para concluír el 2016, Aureliana Núñez de Piña, líder de las despicadoras de la colonia Morelos, informó que el precio del kilo de camarón había tenido un costo más caro de un día para otro.

“Estamos hablando que ayer el kilo de camarón se vendía en 180 pesos y hoy amanecimos con un precio distinto, en el mercado se vendía a 220 pesos el kilo de camarón y eso claro que nos afecta a todos”, puntualizó quien también se desempeña como regidora en Tampico.

El gas y la gasolina son indispensables para los restaurantes en este momento, ya que se requieren de unidades motrices para comprar la materia prima, los ingredientes y más si se cuenta con el servicio a domicilio.

Por otra parte, la tortilla y otros productos que son considerados dentro de la canasta básica también van aumentar su precio en las próximas semanas, por lo cual se vuelve una justificación más para que el restaurantero suba sus precios.

Los derivados de origen animal como la carne de res, la leche y el huevo, de acuerdo a los economistas a nivel nacional, son otros de los productos que van a valer más en este inicio de año, pero todo ligado a los combustibles.





