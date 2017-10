“Los muros no resisten a la escritura”, destacan en inicio de FIL Monterrey

Monterrey

Las palabras del escritor peruano Julio Ortega alentaron a superar toda clase de muros, a través de la escritura.

En la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey, el escritor y consejero de la Cátedra Alfonso Reyes ofreció el discurso Deconstruyendo el muro, en la arcada de Cintermex.

Las puertas de la feria abrieron al público a partir de las 10:00, con una oferta superior a 600 sellos editoriales y 450 actividades culturales.

Ante autoridades del Tecnológico de Monterrey y del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), Ortega refirió que ahora mismo se construyen “muchos muros” más allá que el de México y Estados Unidos.

“Hoy mismo se levanta un muro entre Ecuador de cuatro metros; también lo hacen Brasil, Bolivia y en muchas partes del mundo”, refirió Julio Ortega en su ponencia.

Señaló que la idea de las murallas para resguardarse están presentes desde las culturas precolombinas, incluso refirió a la exitosa serie Game of Thrones.

Pese a ello, es a través de la palabra y la escritura que se pueden sobrepasar los muros no importa que tan altos sean.

“Los muros no resisten a la escritura, lo único que puede vencer al lenguaje es el lenguaje. Ni las armas, ni el tráfico ni los túneles secretos logran ese control”, mencionó Julio Ortega, autor de El discurso de la abundancia.

En la inauguración estuvieron presentes Inés Sáenz, decana de la Escuela de Humanidades y Educación; Ricardo Marcos González, presidente de Conarte; Humberto Cantú, director de servicios académicos región norte del Tecnológico de Monterrey; junto a Martha Maqueo Velasco, directora de la FIL.

Resaltó la ausencia de los rectores del Tecnológico de Monterrey en la inauguración, presentes en el banderazo de salida en años anteriores.

El costo de entrada es de 20 pesos aunque estudiantes, maestros y adultos mayores entran gratis presentando su identificación.

Enseguida un recuento de las actividades de ayer y algunas programadas para hoy.

Libro: El monstruo pentápodo (Tusquets)

Autor: Liliana Blum

Como un caso sacado de la nota roja, Liliana Blum aborda en El monstruo pentápodo (editorial Tusquets) el secuestro de una niña, donde un pedófilo, en el sótano, bajo el mismo techo de su esposa, una enana, comete sus atrocidades. En esta obra se van desplegando voces que permiten adentrarse más en las vicisitudes de lo qué pasa por la mente de los involucrados.

¿Es un tema difícil de abordar?

En México es un tema que nos incomoda mucho y del cual no nos gusta hablar. Los pedófilos son como muy raros, pero cuando hablamos de casos en redes, o de la Iglesia, hay cientos de niños que han sido abusados. Y si le rascamos a la familia, vamos a encontrar también abusos infantiles y es algo de lo que nadie habla. Desde luego el psicópata que se encierra en el sótano es un tema escabroso que llama la atención.

¿En la literatura cómo llevar estos temas en estos días que la violencia se desata en cosas que no se habían visto?

Creo que la literatura nos da la oportunidad de hablar cosas que en la realidad no nos da libertad de hacerlo. Nos da libertad de explorar puntos de vista y ejercitar miedos. Su propósito es entretener, salir de la realidad y meterse a otra, y a la vez dejar una reflexión.





Libro: Contra Trump. Panfleto urgente (Debate)

Autor: Jorge Volpi

Con el libro Contra Trump, Jorge Volpi retoma la tradición del panfleto con el cual ofrece argumentos, en este caso, en contra del presidente de los Estados Unidos. Se trata de una serie de artículos periodísticos publicados entre los dos últimos años, y que propone una continuidad al ejercicio emprendido por Carlos Fuentes, cuando en 2004 publicó el libro Contra Bush. “Fuentes para mí fue un gran maestro y amigo, de alguna manera quisiera imaginar una prolongación de lo que tal vez él hubiera hecho. No le tocó ya imaginar siquiera a un personaje, aún peor, que Bush pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos”, declaró Volpi.



Tenemos en Nuevo León un gobernador con un discurso similar al de Trump, atacando a la prensa o aludiendo a una figura redentora, ¿cómo se posicionan estos personajes para las elecciones del 2018?

“El Bronco es uno más de las figuras que se aprovechan de este ambiente, digamos, de decepción frente al sistema político o su clase política, que en Nuevo León estuvo marcada por la alternancia PAN- PRI, o por las élites empresariales; él es una figura más que se aprovecha de este ambiente para convertirse en gobernante y ahora parece que quiere emprender esa aventura a nivel nacional, no parece que vaya a lograrlo aunque uno no puede saberlo”.





Libro y autora: Jamás, nadie (Alfaguara), de Beatriz Rivas

Presentación: Sala A, 13:30

Un pasaje no difundido en la historiografía mexicana fue la matanza de migrantes chinos en 1911 en Torreón, pero que se replicó en distintos puntos de México y en la California de Estados Unidos. La historia en Jamás, nadie describe a Yan, quien viaja hasta el noreste de México para encontrar a su familia y tener la posibilidad de una vida digna. En esta obra, la escritora mexicana Beatriz Rivas ofrece una visión novelada de este trágico acontecimiento. “Cuando me enteré de esta matanza, y luego ver que sigue pasando, creí que era necesario contarlo. Si hubiera sido un suceso aislado pues sería lamentable, pero el terrible problema es que seguimos siendo intolerantes, no solo en México sino en el mundo”, explica Beatriz Rivas. La obra inicia con la estampa sangrienta que comenzó en la madrugada del 15 de mayo de 1911, cuando un grupo de hombres armados guiados por Benjamín Argumedo abrió fuego contra la comunidad china en Torreón.



¿Cómo te enfrentas a este pasaje histórico cuando en la actualidad, casos de xenofobia y discriminación se siguen presentando en México?

Con mucha indignación y dolor, vemos que una parte de la sociedad sigue siendo muy racista. Cuando hablaba de este libro es chistoso porque veía que todavía tienen un concepto de ellos (chinos) como de sucios o tramposos, cuando el libro trata de luchar contra eso





Libro y Autor:Plasma exprés (Destino), de Gerardo Horacio Porcayo

Presentación: Sala 102, 12:00

Un video snuff es transmitido a todo el mundo a través de internet. La víctima: una mujer argentina. Los sospechosos: los vricolacas, seres tecnológicamente modificados, que realizan atentados hacker. Los policías: Nicole Sheridan y Hernán Satoshi, ambos ante un caso que tiene que ver con crímenes digitales. Un trama ubicada en la CdMx en un futuro cercano. Tal es el universo cyberpunk de Gerardo Horacio Porcayo en Plasma exprés (editorial Destino).



¿De dónde nace la obra?

Evidentemente de la ciudad, de ser habitante de la CdMx, hay una coincidencia que es mi contacto con las tribus góticas, y al ver sus hábitos me despertó esta curiosidad de hasta dónde los llevaría la tecnología si hubiera vampiros. Construí una historia que tiene que ver con los puntos claves del cyberpunk, con lo policiaco, en tono de thriller con abundante presencia de tecnología, que aquí funciona como una droga.

¿Partiendo de la obra se puede decir que la tecnología nos alcanzó?

No es a gran distancia, es que es una de las características, las visiones de la literatura son a corto plazo, donde todo sería posible.