Niños y mujeres, expuestos a residuos peligrosos de TV

Guadalajara

Niños y mujeres de los pepenadores, obreros de la basura, se exponen cotidianamente a los riesgos de manipular sin control decenas de televisores analógicos que extraen de las calles y de los vertederos metropolitanos de Guadalajara, lo que significa que entran en contacto con residuos peligrosos, sobre todo si en la impericia de manipular los aparatos, rompen los cinescopios, que por cierto, carecen de valor para reciclar, lo que los hace poco apreciados.



Esta información, apoyada con fotografías y diversos testimonios directos, fue entregada al juez primero de Distrito en Materia Administrativa por los científicos y ambientalistas que demandan que el gobierno federal, a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), asuma la responsabilidad de haber dejado sin uso millones de aparatos por la sustitución gratuita por más de diez millones de pantallas planas entre 2015 y 2016 (juicio de amparo 1/2016).



"No queremos mandar un mensaje equivocado y por eso no queremos que se publique en qué colonias del oriente de la ciudad se da este fenómeno; porque no se trata de que la policía llegue, y los de reglamentos municipales o los inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente [Proepa] y se reprima a gente que no tiene opciones y ellos terminen pagando los platos rotos de la irresponsabilidad del gobierno federal, que es la instancia que verdaderamente creó el problema y no lo ha querido afrontar", advirtió una de las firmantes del juicio, Sofía Chávez, de Proyecto EcoVía.



Plomo, mercurio, cadmio, paladio, arsénico y diversos retardantes de flama, que pueden derivar en daños al sistema nervioso, al hígado, e incluso ser factores de cáncer u osteoporosis, de acuerdo a diversas opiniones médicas incluidas en el expediente.



"Nosotros somos sociedad civil preocupada por la salud ambiental de los mexicanos. No tenemos ningún interés económico en este juicio sino un genuino interés legítimo por salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano de los jaliscienses. Hemos costeado este proceso de nuestra bolsa y la abogada que nos apoya trabaja pro bono. Llevamos casi dos años desde que iniciamos este proceso de amparo durante los cuales, bajo el principio pro persona, hemos solicitado varias inspecciones oculares a los sitios contaminados mismas que no se han dado por parte del juzgado donde radica este juicio. La gente sigue exponiéndose día con día a estas sustancias tóxicas", señalan en la demanda, que sigue sin definir con precisión la responsabilidad institucional.



En muchos casos, han topado con pared: "no se han ordenado periciales de oficio sino por el contrario nos han rechazado periciales que hemos ofrecido. No se ha llegado al estudio de fondo del caso a pesar de que hemos presentado infinidad de pruebas. No hemos sido de ninguna manera beneficiados por la suplencia de la queja para que el juzgado primero traiga al proceso los razonamientos o las argumentaciones que no hemos aducido por falta de experiencia legal. El amparo 1/2016 no es un expediente, sino vidas humanas, solo pedimos protección a los derechos humanos", añaden.



De este modo, los problemas ambientales y riesgos para la salud del "apagón analógico" no se reducen a tres mil aparatos de televisión analógica embodegados en un predio de El Retiro. Ya repercute en población altamente vulnerable, puntualizan.

SRN