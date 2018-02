Residentes del IMSS son hostigados, acuden a CEDHJ

Guadalajara

Sin mayor explicación y de forma impositiva, médicos residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron notificados de su próximo cambio a unidades médicas que están fuera de la entidad, como parte de lo que llamaron “actividades complementarias”. La instrucción es a nivel federal y movilizó, al menos, a profesionales de Monterrey, Reynosa y Guadalajara, que buscaron protección ante organismos de defensoría pública.



Médicos residentes de los hospitales generales de zona 46, 110 y 180 del IMSS en Jalico se presentaron este miércoles, al filo de las 19 horas, a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), debido a que se les exige ser enviados a unidades médicas a zonas de alto riesgo.



Javier, uno de los agraviados explicó que este mismo jueves deberán elegir plaza para continuar con su formación a partir del próximo mes. “Nos dijeron que si no elegimos, ellos nos van a asignar en la primera rotación… incluso que si nos negamos perderemos el año”.



La plaza más cercana está en Nayarit y el resto se ubican en municipios de alta inseguridad de Oaxaca, San Luis Potosí, en la llamada “tierra caliente” michoacana y hasta en las Islas Marías. Entre ellas hay un municipio donde recientemente asesinaron al presidente municipal, relató. El argumento, es que no hay en otro lugar hospitales de Oportunidades.



El traslado a su plaza deberá ser cubierto por el propio residente, que ya de por sí enfrentan condiciones paupérrimas para poder cursar su formación. Reciben una beca de 6 mil pesos a la quincena, por coberturas de doble turno toda la semana, sin ningún otro apoyo ni remuneración.



En la CEDHJ los residentes fueron asesorados solamente. De acuerdo a testimonios, no se abrió queja porque no la llevaban por escrito, y además se les comentó que debía ser dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse el IMSS de una entidad de carácter federal. Eso sí, les dijeron que podían presentar su queja “en línea”.

SRN