A partir de ahora, el “rescate quirúrgico”

México

El subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández, precisó que ahora los trabajos de rescate serán “quirúrgicos” en las zonas donde hubo derrumbes tras el sismo del 19 de septiembre.

En entrevista con MILENIO aseguró que estas labores continuarán hasta que sea necesario y aclaró que, a 72 horas del terremoto, es el turno de los expertos, por lo que ya no pueden participar voluntarios.

“La población sigue con todas las ganas de ayudar; debemos ser mucho más cuidadosos y hacer solo lo que los expertos indiquen… no puede uno pedirle a la gente (que no apoye), pero sí pedimos su comprensión sobre que ya no nos podemos meter, ya es la gente técnica que hará el trabajo quirúrgico”, subrayó.

Ayer, el general recorrió el cruce de Ámsterdam y Laredo, donde se desplomó un edificio de siete pisos; ahí rescataron a siete personas, solo dos con vida. Al descartar la posibilidad de localizar más sobrevivientes, la autoridad determinó concluir las labores de rescate.

“Vamos a estar trabajando el tiempo que sea necesario, estamos en coordinación con todas la autoridades y se va a seguir haciendo”, expresó Hernández.

Asimismo, el subsecretario agradeció el trabajo de los miles de brigadistas que apoyaron las labores de remoción de escombros en esta zona.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que agotará todas las posibilidades para rescatar personas o recuperar cuerpos en el colegio Enrique Rébsamen, edificio que colapsó en la delegación Tlalpan.

En un comunicado ratificó que en el área siniestrada continuarán los trabajos de búsqueda y rescate y aclaró categóricamente que no se utilizará ningún tipo de maquinaria pesada para remover escombros hasta que se tenga plena certeza de que no hay más personas atrapadas.

La dependencia informó sobre una reunión de trabajo con la sociedad civil, estructuristas del Cenapred, especialistas en estructuras colapsadas de la Sedena y Protección Civil para abordar la estrategia de rescate.

Asimismo, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, pidió no hacer caso a los rumores y garantizó que no entrará maquinaria pesada al colegio Enrique Rébsamen hasta que localicen a la persona que permanece entre los escombros.

Tras un recorrido por la zona, comentó que un cuerpo diplomático de la ONU, especialista en derechos humanos, corroboró los trabajos de la Marina y expertos de Israel y Alemania, quienes ingresaron a los túneles hechos al interior del inmueble colapsado.

“Puedo decir que la Marina está haciendo todo lo que está en sus manos; llegaron también ingenieros civiles estructuristas, porque el temor es que también pongan en riesgo sus vidas los rescatistas”, destacó.

VAN 69 RESCATADOS

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la prioridad es la búsqueda y el rescate de las personas atrapadas en los escombros; “no hay ningún tipo de instrucción en contrario”, destacó.

Dio a conocer que se mantiene la cifra de 69 personas rescatadas y que en al menos ocho inmuebles colapsados se han captado señales térmicas que dan indicios de que puede haber personas atrapadas.

Las locaciones donde se han hecho las detecciones térmicas son: Escocia-Edimburgo, Péten-Zapata, Gabriel Mancera-Enrique Rébsamen, Laredo-Ámsterdam, Tlalpan-Fovissste, Paseo de las Galias-Tláhuac y Las Brujas-Rancho Tamboreo, quedando una por confirmar.

El mandatario indicó que en el último corte se reportaron 160 personas fallecidas en la capital, de los cuales 105 son mujeres, 55 hombres y 27 menores, además de que 154 cuerpos ya fueron identificados.

Agregó que por Locatel y 911 se han hecho 3 mil 648 solicitudes de revisión a inmuebles (cifra del día miércoles), de las que 2 mil 900 ya son atendidas; detalló que se sumaron 12 inmuebles con daños, los cuales ya fueron evacuados y se está a la espera del dictamen sobre su situación estructural.

OSORIO CALIFICA DE “BAJEZA” LOS RUMORES DIFUNDIDOS

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que, como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, no se suspende la búsqueda de personas en los escombros de edificios colapsados en la Ciudad de México.

Rechazó los rumores difundidos principalmente en redes sociales acerca de la cancelación de la búsqueda de personas atrapadas. “Lo aclaró el Presidente, hubo una conferencia de prensa, metimos tuits, hice varias conferencias, todas con la instrucción del Presidente: no se detiene de ninguna manera el apoyo para buscar a las víctimas y para poder encontrar a quienes puedan estar todavía entre los escombros”, resaltó.

El funcionario refirió que “ha habido algunos videos, que de verdad es increíble que haya esa bajeza para estarlos sacando, en los que llaman a la sociedad a detener la maquinaria que el gobierno manda. No hay tal”. Recalcó que hay miles de personas que son testigos de que no está entrando maquinaria a mover los escombros. “Todos queremos que se vea hasta el final la posibilidad de encontrar alguna víctima. Todos tenemos la esperanza”.

Con información de Notimex/México.