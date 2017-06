En 2017 no hay reportes de muertes a causa de factores climatológicos

Monterrey

Sin aportar argumentos concretos, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado negó que las dos muertes registradas en medios locales en el 2016 fueran por un presunto golpe de calor, pese a que en las primeras indagatorias se atribuyó como principal motivo a las altas temperaturas.

Fue en julio de 2016 cuando dos jóvenes perdieron la vida supuestamente por exponerse al sol: Jonathan Alexis, de 13 años, falleció por un caso severo de deshidratación, y Rodrigo Quintanilla, de 18 años, fue localizado sin vida tras haber sufrido un golpe de calor mientras realizaba una excursión en el Cerro de la Silla.

Estos fueron los datos que arrojaron las primeras averiguaciones, sin embargo, Jesica Sauceda, jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, aseguró que en ninguno de los casos el deceso ocurrió por factores climatológicos.

Sauceda admitió que en el 2016 se reportaron dos casos por golpe de calor, pero reiteró que no hubo ninguna defunción por este motivo, según el dictamen que emitió el Servicio Médico Forense (Semefo).

"Hasta 2016, como le comentaba, tenemos de uno a dos casos reportados, pero defunciones aquí en Nuevo León no reportamos por golpe de calor.

"Se descartó como un defunción por golpe de calor, aunque en el periódico en su momento o en las noticias obviamente eso fue lo que salió, porque andaba con actividades obviamente al aire libre por el calor y todo eso", dijo.

Al cuestionarle sobre los motivos reales de la muerte y si éstos no estaban relacionados con la temperatura y los casos de deshidratación, señaló que por ser cuestiones médicas personales esa información no puede ser revelada.

Sauceda dijo que en lo que va de 2017 no se ha reportado ningún caso similar dentro del registro que comienzan en marzo hasta la última semana de septiembre, que es cuando inicia la primavera y termina el verano.

"En este año en Nuevo León aún no tenemos ningún caso. Durante este año ha estado todavía muy tranquilo (...) ahorita todavía en 2017 no tenemos ningún caso por golpe de calor o quemaduras solares, y ese tipo de cosas no", refirió.

Por último pidió a los ciudadanos acercarse a las unidades médicas a cargo de la Secretaría de Salud en caso de presentar síntomas de deshidratación o dolores de cabeza para que reciban atención.