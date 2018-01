Repatrian a más de 300 niños y adolescentes jaliscienses

Guadalajara

Brian cruzó la frontera a los 15 años de edad. Oriundo de Ayutla, Jalisco le ofrecieron chamba en un restaurante de Tennessee, donde creyó podría darle la vuelta a la vida en casa. No se llevaba bien con su papá, admite hoy. Pero el sueño todavía no empezaba cuando se convirtió en pesadilla. Los coyotes los dejaron en un hotel de la frontera y ya en la desesperación un grupo de quince personas, entre ellos el adolescente, se apuró a cruzar el muro que ya existe. Del enmallado al suelo americano dio un gran salto, pero en la corretiza cayó y lo atrapó la Border Patrol. Dice que lo llevaron a “una cárcel”.

Brian narró esto frente a cámaras y micrófonos, porque su historia afortunadamente no acabó ahí. El Sistema DIF Jalisco y el Instituto Nacional de Migración (INM) trabajan juntos en la repatriación segura de menores de edad, bajo un protocolo que permitió al adolescente regresar a su pueblo y cambiar su destino.

En los últimos dos años 314 menores de edad han sido repatriados a Jalisco. El programa se afinó durante este lapso y este miércoles, en instalaciones de Ciudad Niñez se presentó el Protocolo de Atención para la Repatriación Segura de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados, que ofrece garantías para la protección, restitución de derechos y reintegración familiar en un corto tiempo.

A Brian le tocaron casi dos días en la ‘cárcel’ (retén migratorio) donde dice no lo trataron mal, a no ser porque sólo recibió como alimento un burrito y algo de beber, hasta que hambreado y sediento se acercó a pedir de comer. Después fue a dar a un albergue infantil de Ciudad Juárez donde vivió un mes hasta regresar a casa. Eso ya no pasará.

Tomás Trinidad López, director de Prevención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del Sistema DIF Jalisco, aseguró que el protocolo que hoy se estrena permitirá reducir el tiempo para que el menor de edad regrese con su familia, luego de ser repatriado por la Patrulla Fronteriza.

“En el caso de que los papás no tengan el recurso para ir por ellos a la frontera, nosotros acompañamos y pagamos el avión para que los niños sean regresados a sus casas… Un niño en frontera a veces tardaba hasta treinta días en un albergue fronterizo sin tener contacto, ahora el protocolo establece tiempos de 5 a 10 días para que ese niño se pueda reintegrar a su familia y no pasa más de ese tiempo”, expuso.

El funcionario detalló que en 2016 se repatriaron a 204 menores de edad jaliscienses y en 2017 a un total de 110, de acuerdo con datos del INM.

Para tener este protocolo, Jalisco hizo convenios y homologó criterios con seis estados fronterizos, a fin de que los DIF municipales participen en el proceso dándole rapidez.

Brian no sólo regresó a casa seguro, viajando por primera vez en su vida en un avión, sino el programa interinstitucional de Jalisco le dio la oportunidad de regresar a la escuela y ahora cursa el segundo semestre en un bachillerato de la Universidad de Guadalajara y además trabaja en un taller de carpintería que se abrió como proyecto sustentable por parte del DIF Jalisco.

Tras la aventura, Brian asegura que no volvería a intentar el cruce ilegal (19 de los 204 repatriados en 2016 lo intentaron más de una vez) y aconseja a otros que lo están pensando "no lo hagan". No hay sueño, hay cárcel.

GPE