Disminuye 33% número de repatriados a Jalisco

Pese a la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, lejos de aumentar, este año se redujo significativamente el número de personas repatriadas a Jalisco desde los Estados Unidos, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso.

“Hasta el viernes pasado el número de repatriados oficialmente son 6 mil 412. Si hiciéramos un comparativo con el año pasado, a estas fechas andábamos en aproximadamente 10 mil 039 personas, por lo tanto este fenómeno de Trump fue de mucho ruido y pocas nueces y en realidad ha habido un decremento en el número de repatriados, es decir, estamos hablando del 33 por ciento menos”, resaltó el secretario en entrevista con medios de comunicación, tras la inauguración del Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Migración.

Castro Reynoso aseguró que no se está dando una diáspora de repatriados “y creemos que difícilmente se va a dar”. Confió en que por tanto, los ingresos por remesas en Jalisco no se verán afectados seriamente, aun cuando no se llegue al récord del año pasado, donde hubo más ingresos ante el temor de un presunto mayor gravamen.

De acuerdo con el funcionario el año pasado se recibieron 2 mil millones de dólares en remesas y esperó que en 2017 Jalisco se siga viendo fortalecido por estos ingresos.

Por otra parte, comentó que la entidad también voltea al fenómeno migratorio interno. “Muchos centroamericanos ven a Jalisco como una entidad donde el sueño americano se puede cumplir, pero hay que trabajar mucho por fortalecerlo”, admitió. Los pendientes incluyen dar certidumbre jurídica a las personas de otros países en tránsito y evitar que este grupo caiga presa de la delincuencia organizada, citó.

El titular de la Sedis dijo que para ello debe coordinarse el esfuerzo de las organizaciones civiles con el del gobierno y ejemplificó que a través del Instituto Jalisciense para Migrantes se instaló un comedor comunitario en el Cerro del 4 que opera el albergue del padre Alberto Ruiz en Tlaquepaque.

Migue Castro dijo que en su caso, el reto de este Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Migración “es la profesionalización de los gobiernos subnacionales en atención al tema del fenómeno migratorio”. Dicho foro se realiza por segundo año consecutivo, en esta ciudad que se ostenta como un lugar “amigable”.

Se estima que son cerca de 6 mil las personas migrantes que cada año cruzan Jalisco, por vías férreas o carreteras. Un porcentaje de ellos, que no precisó, encuentra aquí lugar de destino.

Este encuentro fue inaugurado por el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien en su mensaje destacó que la finalidad del foro es fortalecer las políticas públicas de protección a las personas migrantes en Jalisco. “Creemos en el intercambio y la cooperación para encontrar herramientas que nos permitan emparejar el piso y lograr un México más justo e igualitario”, indicó.

El Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Migración se efectúa 13 y 14 de noviembre en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” con la participación de funcionarios, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

EN NÚMEROS

6 mil las personas migrantes que cada año cruzan Jalisco.

6 mil 412 los jaliscienses repatriados en 2017.

10 mil 39 los jaliscienses repatriados en 2016.

2 mil mdp llegaron de remesas a Jalisco en 2016.

