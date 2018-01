No se han reparado casas en Melchor Ocampo: vecinos

Melchor Ocampo

Debido al incumplimiento en la reparación de viviendas afectadas por la explosión de tráileres cargados de combustible, el pasado 6 de octubre, accidente que dejó 14 casas y varios vehículos afectados, vecinos de la calle Pedro Pérez se manifestaron esta mañana, en el municipio de Melchor Ocampo.

“La protesta es porque la alcaldesa, Miriam Escalona Piña, no ha cumplido con lo que habíamos acordado. No ha terminado de reconstruir los hogares. Supuestamente dijo que el 17 de diciembre serían entregadas, pero no se han concluido y ya no volvió”, comentó Ernesto Martínez, representante de los damnificados.

Explicó que el cabildo autorizó a la presidenta municipal 1.5 millones de pesos para la reparaciones, además los dueños del predio donde se encontraba la bodega y los tráileres estacionados dieron 1.2 millones, dinero del cual no se sabe su destino.

“Nosotros valuamos los daños de carros y casas por 2 millones 470 mil pesos. Y con lo que se le entregó nos hubieran indemnizado y aquí no hubiera pasado nada, pero no sabemos a dónde están los recursos”.

Señaló que solamente ha maquillado el dinero con reparaciones que no llegan ni a los 500 mil pesos de gastos. “Yo como soy el representante de los vecinos a mi casa ni siquiera la han tocado, dicen que no tienen dinero, que no hay material, entonces dónde está lo que se le dio para que las arreglaran”.

