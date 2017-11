Reos mal informan a la Hermana Consuelo, afirma Fasci

Monterrey

Al considerar que no son unas “blancas palomas”, Aldo Fasci Zuazua, ex vocero de Seguridad del Estado, aseguró que los reos de Cadereyta están utilizando a la Hermana Consuelo para mal informar sobre la presunta muerte de al menos 50 presos en el último motín.

En entrevista, el también ex director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (Cisec) sostuvo que por más que la Hermana Consuelo esté actuando de buena fe en el tema, quedará entre dicho su palabra.

“La Hermana Consuelo es una gran persona, yo la quiero mucho, ella siempre ha estado pegada ahí a los reos, pero hay que entender que la están mal informando, la están usando.

“Lo que me duele es que luego va quedar entre dicho su palabra y no se lo merece, yo no voy hablar mal de ella jamás en la vida porque es una excelente persona, pero la están mal informando, entonces en la medida que le demos vuelo a esta información que ella de buena fe está dando a conocer, pero que es falsa porque le dijeron mentiras, pues le hacemos daño a ella”, dijo.

¿Quién cree que esté usando a la Hermana Consuelo? Se le cuestionó.

“Pues los mismos reos, no me digas que son blancas palomitas, ella está en contacto con ellos y los quiere ayudar, entonces vamos ayudar a la Hermana, no seamos gachos con ella”, contestó.

Pese a que la Hermana Consuelo hizo una segunda rueda de prensa para asegurar que fueron al menos 50 los internos muertos, Fasci volvió a decir que esa información es falsa y que los presos fallecidos fueron 18.

“Son 18 los muertos, es la información oficial, ¿Dónde están los parientes? ¿Dónde están los cadáveres ¿dónde están los funerales? Son 18, si hubiera más lo hubiéramos dicho”, insistió.

Inclusive vio de buena manera que acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en el tema y se den cuenta de la realidad de lo que pasa en los penales.

“Adelante, lo dije en su momento como servidor público y ahora como ciudadano, adelante, bienvenidos a la realidad y que sepan lo que pasa, pero no juzguen sin saber lo que pasó, nada más los que estábamos ahí, supimos lo que pasó y todo está grabado”, refirió.

Esta contestación a las declaraciones de la Hermana Consuelo las realizó Aldo Fasci este domingo ya como ciudadano común y corriente y tras haber renunciado a su cargo como director del Cisec para buscar la candidatura independiente por la alcaldía de Monterrey.