Pide a Márquez rendir cuentas de lo recaudado por nóminas

León, Gto.

El candidato a la gubernatura de Guanajuato de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla, durante su gira de campaña por los municipios de Silao, Guanajuato capital y Dolores Hidalgo, pidió al gobernador Miguel Márquez, que explique en qué se gastó el dinero que fue recaudado por concepto a la nómina del dos por ciento.

“Queda claro que no hay nada claro, que no hay nada transparente en el ejercicio de ese 2%, el gobierno de Miguel Márquez no ha transparentado el ejercicio del impuesto del 2% a la nómina. Los mismos empresarios me cuestionaron, ¿qué están haciendo con este impuesto? que lo han revuelto con todos los demás ingresos del estado y que como dicen por ahí, nadie sabe dónde quedó la bolita”, comentó el aspirante.

Sheffield Padilla, explicó que la manera de aplicar los recursos del impuesto sobre la nómina, debe ser de la mano de los consejos empresariales y trabajando de manera directa con los municipios.

En su gira por el municipio de Silao y en compañía del candidato a la alcaldía, Carlos García, aclaró que es necesario implementar estrategias de profesionalización para que las familias de este municipio terminen por beneficiarse del desarrollo educativo de la región.

“Como gobernador Ricardo Sheffield de la mano con Carlos, estaremos construyendo también una prepa del Politécnico aquí en Silao. Tenemos que darnos a la tarea en lograr concretar de la mano con Andrés Manuel López Obrador, que se construya en corto tiempo una prepa del politécnico”, comentó el aspirante.

Ricardo Sheffield quien estuvo de gira con los candidatos de Silao, Guanajuato y Dolores Hidalgo, en este último municipio, dijo que es urgente revisar los exámenes de control de confianza a los que son sometidos los policías, ya que violentan sus derechos humanos.

“Los hombres y mujeres que arriesgan a diario su vida por nosotros, que abarcan desde las condiciones normales de equipamiento para dar su servicio, la adecuada capacitación y el ajuste a los exámenes de control y confianza que son violatorios de derechos humanos”, finalizó.