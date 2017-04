Protestantes son más desordenados para cumplir obligaciones fiscales

Monterrey

Los miembros de la religión cristiana evangélica, la que más ha crecido en los últimos años, son los más "desordenados" para cumplir sus obligaciones legales y fiscales.

Según la Dirección de Asuntos Religiosos, actualmente solo hay registro de 612 asociaciones religiosas y mil 200 ministros de culto de todas las creencias a nivel local.

TE RECOMENDAMOS: Católicos, a la baja; crecen evangélicos e 'indiferentes'

Tal estadística, estiman, podría ser tan solo una tercera parte de las cifras reales.

El Gobierno del Estado atribuye este problema al hecho de que muchos pastores de diferentes denominaciones cristianas no se regularizan.

"Tenemos aproximadamente mil 200 ministros registrados, pero ya en la práctica puede ser lo doble o triple", explicó Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario de Gobierno, "ese es un problema".

Por su parte, el coordinador de Asuntos Religiosos, Claudio Ramírez Martínez, precisó que otras iglesias, como la católica o la mormona, son muy estrictas para cumplir con los requerimientos de las autoridades.

"La Iglesia católica es muy ordenada, muy organizada (...), pero los pastores evangélicos no son tan ordenados, de ahí sale todo ese problema", comentó.

Agregó que incluso los Testigos de Jehová cuentan con 114 salones en la localidad registrados bajo una misma asociación.

Ante este conflicto, el Estado exhortó a los líderes religiosos a acercarse a la mencionada área para recibir asesoría sobre el registro de asociación religiosa y ministros de culto ante la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no le da dientes a las autoridades para sancionar a aquellas agrupaciones que no cumplan con esta obligación.

Norma Maldonado González, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Asuntos Religiosos, explicó que la función de esta área de la Secretaría General de Gobierno consiste en brindar apoyo, gestoría y orientación para adecuarse a los requisitos que impone la ley.

"En teoría, el proceso dura tres o cuatro meses, pero puede tardar hasta un año, ya que la papelería se envía a la Ciudad de México", indico la jefa de Departamento Jurídico de la Dirección de Asuntos Religiosos.

Por su parte, Deschamps Ruiz comentó que la Dirección de Asuntos Religiosos realiza periódicamente cursos y seminarios dirigidos a los ministros de las iglesias para auxiliarlos en el procedimiento.

Advirtió que si no están constituidos legalmente como una asociación religiosa, no podrán cumplir posteriormente con sus obligaciones fiscales.

"Tienen que cumplir con registrarse, presentar declaraciones, hay ingresos que están plenamente gravados", dijo el subsecretario de Gobierno en entrevista.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detalla en su página de internet las obligaciones fiscales de las asociaciones religiosas.

"Cuando no vendas bienes, no tengas empleados y solo prestes servicios a tus miembros, no tendrás las obligaciones de emitir constancias de retenciones, presentar declaraciones informativas de sueldos y enterar impuestos retenidos.

"En el caso de que dejes de estar en los supuestos citados, deberás cumplir con todas las obligaciones fiscales", especifica el sitio web.

A nivel nacional existen 8 mil 736 asociaciones religiosas registradas.

Cabe señalar que después de la Ciudad de México, Nuevo León es la entidad federativa con mayor número de agrupaciones.

Le sigue el Estado de México en tercer lugar.