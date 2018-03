Muriel Salinas Díaz, primera relatora de Derechos de las Mujeres

Guadalajara

Jalisco se convirtió en la primera entidad federativa del país en contar con una Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género emanada de su organismo de defensoría pública, la cual estará evaluando las políticas públicas y aplicación de los diversos mecanismos en favor de la igualdad y el pleno ejercicio de derechos de la población femenina.

Se trata también de la primera Relatoría Especial que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), al frente de la cual se designó a Muriel Salinas Díaz, quien cuenta con una trayectoria de más de veinte años de trabajo en incidencia de políticas locales para la igualdad de género, la cual ha desarrollado desde la sociedad civil en varios estados del sur del país. Salinas comparte en entrevista con MILENIO, las primeras acciones que encabeza en el organismo.

¿Qué encomienda le hizo el presidente de la CEDHJ al invitarla a este cargo?

"Yo me siento muy honrada de tener oportunidad de colaborar con el doctor (Alfonso) Hernández Barrón y con esta Comisión. Me parece que el compromiso de la institución tiene que irse orientando hacia colocar todos sus esfuerzos en la agendar de los derechos de las mujeres, una agenda transversal que es prioritaria en un estado que además se encuentra en proceso de Alerta de Género. Esta Relatoría tiene dos mandatos principales, en total son siete pero los estratégicos son dos: uno tiene que ver con la tarea de transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de defensa de la CEDHJ en la defensa de los derechos humanos, en lugar de tener una Visitaduría General sectorizada para asuntos de la mujer, una visión de los años ochenta".

¿Ya no hay una Visitaduría para atender las violaciones a derechos humanos de las mujeres?

"No. La idea es que en cualquiera de las cinco Visitadurías Generales donde se reciba una queja que presuma violación a derechos humanos de mujeres, la Relatoría pueda realizar un trabajo de acompañamiento técnico y asesoría... Trabajar con los visitadores para que puedan incorporar en sus recomendaciones todos los instrumentos internacionales, apoyar en el proceso de investigación, por ejemplo en el tema de violencia feminicida que tiene protocolos especiales de indagatoria. Y así en los temas laborales, de seguridad pública, derecho a la ciudad".

¿Y el segundo eje de qué versa?

"El mandato a esta Relatoría es hacer un seguimiento y evaluación permanente de las políticas de igualdad a nivel local y nivel estatal... Haremos un ejercicio de monitoreo con indicadores muy claros y metodología sólida, con rigor técnico que le dé legitimidad... Estamos por presentar el primer Informe Especial que va a dar cuenta del estado que guardan estas políticas de igualdad de género en los 125 municipios de Jalisco... Será un informe preliminar con nueve indicadores para identificar el andamiaje institucional: si en los Ayuntamientos hay comisiones de Igualdad de Género, si tienen instancia municipal de mujeres, si esta instancia tiene titular y si tiene recursos etiquetados para igualdad. Eso nos va a dar una primera radiografía de la política... En un segundo momento, hacia octubre, tendremos también el análisis de su impacto".

Servirán a los nuevos gobiernos municipales...

"Justamente es que por ese cambio de gobiernos municipales tendremos ya lista esta segunda etapa y darle cuenta a la ciudadanía de los avances de la política de igualdad, creo que vamos a encontrar avances. Ya lo es el que se cuente con una instancia de la mujer, a lo mejor maltrecha o no suficientemente consolidada pero, hoy sabemos que nadie políticamente puede asumir que no hace falta".

¿Todavía hay simulación?

"Hay vacíos. Simulación, sí, pero no me atrevería a dar una visión infundada de esto desde la perspectiva institucional, pero desde mi experiencia en la sociedad civil, sí creo que hay resistencias, mecanismos para no ejecutar la política de igualdad".

En las quejas ¿cuáles son las principales violaciones a derechos humanos de mujeres?

"Principalmente violaciones que tienen que ver con derechos laborales y una parte importante con el sistema educativo son los que se denuncian... Sin embargo, tenemos que generar capacidades locales para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y entre ellas la identificación de sus propios derechos... El acoso en la calle, por ejemplo, es tema de preocupación que poco se denuncia".

¿Qué casos ha atendido esta Relatoría Especial?

"Varios, pero entre ellos son tres casos muy relevantes en los que esta Relatoría Especial asesora. Uno tiene que ver con violencia institucional por discriminación laboral en la Secretaría de Educación. Otro un caso de hostigamiento sexual en el municipio de Zapopan... y otro tiene que ver con la negativa al derecho de una estudiante a continuar sus estudios porque es mamá... Se están integrando en diferentes etapas, apegadas al marco legal y se busca que tengan un curso de acción que no sólo sirva a la agraviada sino que permita evitar violaciones a los derechos humanos de otras mujeres".

SRN