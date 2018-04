Terminan relación con Mayra García

León, Gto.

En un mutuo acuerdo y a fin de mejorar los procesos en el área de Difusión e Imagen Institucional, Emanuel Moreno, director del área de Comunicación Social, decidió dar por terminado la relación laboral con Mayra García Ramírez, involucrada en presuntos pagos irregulares por 3 millones 327 mil pesos para la promoción y difusión de diferentes campañas sin generarse un convenio pero sí asignaciones directas.

De acuerdo con el titular de Comunicación Social, fue el pasado 2 de abril, día en que solicitó a la Contraloría Municipal que iniciara con una auditoria al interior de la dependencia; que Mayra García Ramírez dejó su cargo como parte de los procesos de mejora en esta área.

“Finalmente el Municipio cumple (en el pago de los servicios), entonces el contratado tiene la obligación de cumplir, por esta razón platique con Mayra y tuvimos la decisión de separarla de su cargo, insisto no es por un tema de desvío o algo, sino que es un tema de cambio”.

Desde la administración de Bárbara Botello, se confirmó que la dirección general de Comunicación Social tiene un lineamiento “interno verbal” que les permite poder realizar pagos directos no mayores a los 300 mil pesos con IVA incluido, lo que fue autorizado por el ex tesorero Roberto Pesquera y que la actual administración aplica.

A raíz de este acurdo, es que Emanuel Moreno, titular de Comunicación Social decide se lleve a cabo una auditoria con la finalidad de mejorar los procesos y evitar caer en incurrir la ley, pese a que en el reglamento del Comité de Adquisiciones, la dirección de comunicación Social queda excluida del reglamento a pesar de la contratación de servicios.

“Es parte de lo que estoy solicitando qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones, no porque yo desconfíe de mi gente, realmente yo esa parte a mi no me preocupa porque sé que estamos haciendo las cosas de manera legal, lo que sí es que de pronto este tipo de situaciones que parece que nos quedamos sin defensión porque parece que no hay un monto especifico o porque el reglamento marca tal cosa y nos excluye a nosotros, esas cosas son las que necesito ir poniendo orden”, refirió.